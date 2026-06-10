UTHGRA realizó un comunicado por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas: “Memoria, respeto y compromiso”

Islas Malvinas argentinas. Foto: REUTERS

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) difundió un mensaje a través de sus canales digitales habituales en el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas que se conmemora este 10 de junio Los representantes gremiales enfatizaron la necesidad de sostener las banderas del diálogo internacional frente a la ocupación británica, de ahí que el texto original subrayó el valor del respeto hacia los veteranos de guerra mediante los conceptos de “memoria, respeto y compromiso con una causa que une a todos los argentinos”.

“Conmemoramos el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, reafirmando el reclamo pacífico y permanente de soberanía sobre nuestras islas y territorios del Atlántico Sur. Memoria, respeto y compromiso con una causa que une a todos los argentinos”, indicaron.

La conmemoración oficial del 10 de junio quedó establecida por la Ley Nacional 20.561 en recuerdo de la creación de la primera Comandancia Política y Militar de las islas en el año 1829. El gobierno de Buenos Aires designó en aquella oportunidad a Luis Vernet al frente de la estructura administrativa de los archipiélagos australes antes de la posterior invasión de las tropas de Gran Bretaña, de modo que la fecha funciona hoy como el hito institucional más antiguo para fundamentar la pertenencia jurídica y geográfica de los territorios en litigio.