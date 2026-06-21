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Con la presencia de la Conferencia Episcopal y UTHGRA, se realizó el encuentro “Llegar a tiempo” en el Auditorio Hugo del Carril

La jornada reunió en Buenos Aires a destacados especialistas de la salud y referentes sociales para debatir de forma integral sobre desnutrición infantil, consumos problemáticos, salud sexual y salud mental.

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La Conferencia Episcopal y UTHGRA llevaron a cabo el encuentro "Llegar a tiempo" en el Auditorio Hugo del Carril
La Conferencia Episcopal y UTHGRA llevaron a cabo el encuentro "Llegar a tiempo" en el Auditorio Hugo del Carril Foto: Pastoral Social
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La Subcomisión de Mujeres y Juventudes de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, junto al sindicato gastronómico UTHGRA, llevó adelante el encuentro titulado “Llegar a tiempo: el desafío de cuidar cuando todavía podemos hacer la diferencia”. La jornada reunió en Buenos Aires a destacados especialistas de la salud y referentes sociales para debatir de forma integral sobre desnutrición infantil, consumos problemáticos, salud sexual y salud mental, con un fuerte llamado a la prevención y la articulación territorial.

La preocupante realidad social y sanitaria que atraviesan los sectores más vulnerables motivó una convocatoria multisectorial en el Auditorio Hugo del Carril de UTHGRA. La propuesta fue impulsada por la Subcomisión de Mujeres y Juventudes de Justicia y Paz, coordinada por Sandra Barrionuevo, secretaria de Asistencia Social del gremio y referente sindical dentro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. El espacio buscó generar un ámbito de escucha y reflexión colectiva enfocado en la prevención temprana y en la responsabilidad compartida de construir comunidades protectoras.

Durante la apertura del encuentro, Sandra Barrionuevo explicitó los motivos que impulsaron la articulación de la jornada. Al respecto, destacó: “Nos convoca la preocupación que venimos analizando y trabajando tanto desde la Iglesia como desde la Secretaría de Asistencia Social: la desnutrición infantil, porque un chico que no se alimenta no puede pensar y se enferma; las enfermedades de transmisión sexual; las adicciones y la salud mental”.

Por su parte, Ayelén Tomasini, presidenta de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, aportó la mirada institucional de la Iglesia respecto a los desafíos comunitarios actuales. “Los signos de los tiempos nos llaman a una Iglesia más sinodal, capaz de escuchar con atención, promover la amistad social y fortalecer la cultura del encuentro. Todo eso debe traducirse en gestos y acciones concretas, como el trabajo que impulsa la Comisión de Justicia y Paz”, señaló.

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El panel de especialistas convocados ofreció diagnósticos y propuestas precisas para abordar el cuidado integral de las infancias, las juventudes y las mujeres:

  • El Dr. Abel Albino expuso como referente en desnutrición infantil y desarrollo de la primera infancia.
  • El Dr. Juan Manuel Serini centró su intervención como especialista en salud sexual y reproductiva.
  • La Dra. Silvia Bentolila aportó su experiencia en materia de salud mental comunitaria.
  • El Dr. Guido Bergman analizó la complejidad de las adicciones y los consumos problemáticos en la juventud.
  • Guadalupe, en representación de la entidad Al-Anon, compartió las dinámicas de acompañamiento dirigidas a familiares de personas con problemas de alcoholismo, todo bajo la moderación de la comunicadora Natalia Paratore.

La mesa de debate también contó con el acompañamiento y la presencia de José Urtubey, miembro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz; Ezequiel Tatay, integrante de la Pastoral Social; junto a Gabriela Etcheverry y Sol Sarthou, ambas miembros activos de la subcomisión organizadora. Las exposiciones de los profesionales coincidieron en la urgencia de fortalecer los vínculos de la familia y de las redes de contención para intervenir a tiempo ante problemáticas que suelen manifestarse de manera silenciosa. En este sentido, los disertantes enfatizaron la necesidad de trabajar de forma coordinada entre el Estado, las instituciones, las comunidades de fe y las organizaciones civiles.

El cierre de la actividad estuvo a cargo del secretario general de UTHGRA, José Luis Barrionuevo, quien ponderó el valor estratégico del trabajo conjunto entre las entidades presentes. El líder sindical remarcó la importancia de la capilaridad territorial al señalar que los sindicatos cuentan con presencia en todo el país a través de sus escuelas de capacitación, policonsultorios y espacios de acompañamiento a los trabajadores y sus familias, mientras que la Iglesia desarrolla una tarea cotidiana en parroquias, capillas y comunidades de cada barrio.

Para concluir, Barrionuevo aseguró que esa presencia territorial compartida representa una oportunidad fundamental para consolidar redes de cuidado y cercanía capaces de brindar auxilio a quienes más lo necesitan.

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