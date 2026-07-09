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UTHGRA conmemoró el Día de la Independencia con un mensaje por una Patria “justa, independiente y soberana”

La organización gremial compartió un mensaje en sus redes sociales por el 210° aniversario de la declaración realizada el 9 de julio de 1816.

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La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) compartió un mensaje en sus redes sociales por el Día de la Independencia.
La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) compartió un mensaje en sus redes sociales por el Día de la Independencia. Foto: Wikipedia
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La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) compartió un mensaje en sus redes sociales por el Día de la Independencia, al cumplirse un nuevo aniversario de la declaración realizada el 9 de julio de 1816.

La organización gremial recordó la fecha patria y expresó sus deseos de una Argentina basada en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.

En su publicación, disponible tanto en Facebook como en Instagram, la UTHGRA destacó: “Hoy como siempre deseamos una Patria socialmente #Justa, económicamente #Independiente y políticamente #Soberana”. Además, acompañaron el mensaje con la frase “¡Viva la Patria!”.

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