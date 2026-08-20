Aeroparque cerrará durante casi tres días por obras: qué pasará con los vuelos

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA.

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado por 55 horas entre el 25 y el 27 de agosto de 2026 para la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo en su pista principal, en el marco de un programa integral de obras de infraestructura que busca acompañar el crecimiento récord de pasajeros y operaciones registrado en los últimos años.

El cierre estará formalizado mediante un NOTAM desde las 9 del 25 hasta las 16 del 27, período en el que toda la operación será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según informaron fuentes del concesionario, Aeropuertos Argentina.

Durante la ventana de intervención, Ezeiza absorberá la totalidad de los vuelos que habitualmente operan en Aeroparque, incluyendo servicios de cabotaje y regionales. La decisión fue coordinada con las aerolíneas y organismos públicos en los meses previos, y el anuncio oficial se realizó el 5 de junio, para permitir la reprogramación anticipada de itinerarios, la adecuación de slots y la reorganización de personal en ambas terminales.

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Las autoridades aeroportuarias definieron esta franja temporal porque afecta una menor cantidad de operaciones en comparación con otros días de la semana y porque se ajusta mejor a las condiciones meteorológicas esperadas para fines de agosto, reduciendo el riesgo de cancelaciones adicionales por factores climáticos.

En paralelo, se trabajó con los prestadores de servicios terrestres y de handling para garantizar la capacidad de atención en Ezeiza, tanto en mostradores como en posiciones de estacionamiento de aeronaves.

En números, Ezeiza opera en un período similar alrededor de 530 movimientos entre despegues y aterrizajes. Durante la intervención, recibirá unos 940 movimientos, lo que implica un incremento cercano al 80% respecto de su operación habitual.

El interior del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: Aeropuertos del Mundo

Detalles de las obras

La primera etapa del proyecto incluyó la ampliación de la Plataforma Norte, lo que otorgó mayor capacidad operativa para aeronaves, la ampliación del PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico y del hall de check‑in, incrementando el espacio disponible y la agilidad en los procesos de embarque, además de mejoras en las vialidades de Arribos Internacionales para un mayor confort en el ingreso a la terminal.

La segunda etapa profundiza en la ampliación de las zonas de preembarque nacional y en la incorporación de tecnología orientada a reducir tiempos de espera. Se proyecta una disminución de hasta un 26% en el tiempo de check‑in y de un 33% en el PIR, gracias a sistemas más flexibles y automatizados, que permitirán gestiones más rápidas y eficientes para los distintos perfiles de pasajeros. A esto se suma la construcción de una nueva sala VIP, la ampliación de la superficie comercial y la incorporación de nuevas propuestas gastronómicas.

Entre las novedades se destaca la llegada de Bis Café, que desembarca en Aeroparque de la mano de Gonzalo Aramburu, único argentino con dos estrellas Michelin, y la apertura de un nuevo Outback Steakhouse en la zona de preembarque nacional.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio

Estas incorporaciones apuntan a posicionar al aeropuerto como un espacio de servicios de alto estándar, alineado con la tendencia internacional de convertir las terminales en centros de experiencia para el pasajero, más allá del mero tránsito.

El proyecto también contempla ampliar fuertemente los servicios del espacio “Amo Viajar”, incorporando áreas reservadas y equipos de asistencia especializada para personas con necesidades específicas, como adultos mayores, mujeres en período de lactancia y pasajeros con requerimientos médicos particulares. La idea es consolidar un modelo de atención inclusivo, que garantice acompañamiento personalizado y reduzca barreras para quienes necesitan apoyo adicional durante su paso por el aeropuerto.

El programa integral de obras fue diseñado en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), con el objetivo de optimizar los espacios de la terminal y adaptar los servicios al perfil de usuarios que utilizan diariamente Aeroparque, desde viajeros frecuentes de negocios hasta familias y turistas.