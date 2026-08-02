El megaproyecto de la UBA que busca rediseñar el subte y llevarlo hasta Aeroparque, Puerto Madero y Ciudad Universitaria

El proyecto de la UBA para rediseñar el subte y llevarlo hasta Aeroparque, Puerto Madero y Ciudad Universitaria.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires continúa enfrentando desafíos vinculados al crecimiento urbano y la movilidad, un proyecto elaborado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) vuelve a cobrar relevancia al proponer una profunda transformación de la red de subte porteña. La iniciativa, concebida originalmente en 2007, plantea extender líneas existentes, modificar recorridos estratégicos e incorporar nuevos corredores para conectar zonas que hoy permanecen al margen del sistema, como Aeroparque Jorge Newbery, Puerto Madero y Ciudad Universitaria.

El plan tiene un objetivo central: corregir uno de los principales déficits históricos de la red, la escasa conectividad entre el norte y el sur de la Capital Federal. Según sus autores, una reorganización integral permitiría reducir significativamente los tiempos de viaje, mejorar la integración con trenes metropolitanos y otros medios de transporte, y facilitar el desplazamiento diario de cerca de un millón de pasajeros.

Proyecto de la UBA: cómo sería la transformación integral de la red de subte

Uno de los impulsores de la iniciativa es Roberto Agosta, director del Departamento de Transporte de la UBA, quien sostiene que la expansión de la red durante las últimas décadas no acompañó el crecimiento de la ciudad ni los cambios en los patrones de movilidad de sus habitantes.

La iniciativa de la UBA, concebida en 2007, plantea extender líneas existentes y modificar recorridos estratégicos. Foto: NA

A su entender, numerosas obras desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XX dejaron fuera del mapa del subte a sectores que hoy concentran una intensa actividad económica, educativa y turística. Entre ellos aparecen áreas clave como la Terminal de Ómnibus de Retiro, la zona de Tribunales de Retiro y especialmente Puerto Madero, uno de los barrios con mayor desarrollo de oficinas, universidades y viviendas.

Línea E: el cambio clave para conectar el norte y el sur de Buenos Aires

Uno de los aspectos más destacados del proyecto se concentra en la Línea E. La propuesta plantea convertirla en una línea diametral, capaz de atravesar el centro porteño y continuar hacia la zona norte de la Ciudad.

El nuevo recorrido avanzaría por las avenidas del Libertador, Pueyrredón y Las Heras hasta llegar a Plaza Italia. Esta modificación permitiría crear una conexión más eficiente con la Línea D y generar uno de los principales nodos de combinación de toda la red.

El nuevo recorrido avanzaría por las avenidas del Libertador, Pueyrredón y Las Heras hasta llegar a Plaza Italia. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Los especialistas destacan que el trazado facilitaría el acceso directo a Catalinas y otras áreas estratégicas del macrocentro, ofreciendo alternativas más rápidas para quienes se trasladan diariamente por trabajo, estudio o trámites personales.

De concretarse, esta reconfiguración mejoraría de manera sustancial la conectividad entre distintos sectores de Buenos Aires y optimizaría los intercambios entre líneas, una de las principales demandas de los usuarios del sistema.

Aeroparque y Ciudad Universitaria: las nuevas conexiones que propone la futura Línea F

Otro de los ejes fundamentales involucra a la futura Línea F y a la actual Línea H. Según el estudio, ambas deberían revisar sus terminales en el sector norte para ampliar la cobertura territorial y distribuir mejor el flujo de pasajeros.

En particular, la propuesta sugiere que la Línea F continúe su recorrido hasta las cercanías del Río de la Plata. De esta manera podría conectarse con distintas líneas ferroviarias metropolitanas y, al mismo tiempo, ofrecer un acceso directo al Aeroparque Jorge Newbery, una demanda recurrente entre usuarios y especialistas en transporte.

La propuesta sugiere que la Línea F continúe su recorrido hasta las cercanías del Río de la Plata y Aeroparque. Foto: argentina.gob.ar

La extensión también alcanzaría a Ciudad Universitaria, donde cada día circulan miles de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores. Los autores consideran que una estación de subte en ese sector tendría un fuerte impacto positivo, al reducir la dependencia de colectivos y vehículos particulares y promover una movilidad más eficiente y sustentable.

Para la comunidad académica, la incorporación del campus de la UBA a la red subterránea representaría un cambio estructural en los desplazamientos diarios hacia uno de los principales polos educativos del país.

Puerto Madero y la Línea G: el debate sobre las prioridades de expansión

La iniciativa también redefine el recorrido previsto para la futura Línea G. En lugar de desarrollarse por la avenida Santa Fe, como se evaluó en proyectos anteriores, los especialistas proponen que avance por la avenida Córdoba.

El trazado de la Línea G incluiría estaciones en puntos de gran movimiento y se extendería hasta Puerto Madero. Foto: Pato Daniele

El trazado incluiría estaciones en puntos de gran movimiento como 9 de Julio, Florida y Catalinas. A partir de allí, se extendería hacia Puerto Madero por el corredor de la avenida Juana Manso, permitiendo integrar finalmente a la red de subte uno de los barrios más dinámicos de la Ciudad.

Por ahora, se trata de una propuesta académica. Sin embargo, casi dos décadas después de su elaboración original, el proyecto de la UBA continúa siendo una referencia dentro del debate sobre el futuro del transporte público porteño.