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Demoras y cancelaciones de vuelos en Aeroparque y Ezeiza por las tormentas: cuándo se normalizará el servicio

El temporal en Buenos Aires provocó desvíos y cancelaciones dejando a cientos de pasajeros sin poder viajar ¿Cuándo se recuperará la normalidad?

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Vuelos programados en Aeroparque. Foto: NA.
Vuelos programados en Aeroparque. Foto: NA.
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La intensa tormenta que atravesó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la madrugada de este sábado generó complicaciones en la actividad aérea y los operarios de Aeroparque y Ezeiza se vieron en la obligación de activar los protocolos de seguridad, lo que impactó de lleno en la programación de vuelos.

Como consecuencia, cientos de pasajeros se vieron afectados por cancelaciones, demoras y reprogramaciones en el Aeroparque Jorge Newbery, mientras que el Aeropuerto Internacional de Ezeiza también registró inconvenientes, aunque de menor magnitud.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio
Demoras y cancelaciones de vuelos en Aeroparque

En este sentido, las autoridades aeroportuarias señalaron que estas restricciones no estuvieron relacionadas a fallas en los aviones, sino que tuvieron que ver con medidas preventivas que deben aplicarse cuando hay actividad eléctrica y fuertes tormentas en las inmediaciones de las terminales aéreas.

Esto significa que no pueden efectuarse trabajos de carga y descarga de equipaje, abastecimiento de combustible ni asistencia a las aeronaves mientras persista la tormenta eléctrica.

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Aunque las pistas estén en condiciones para despegar o aterrizar, la interrupción de estas tareas impide que los vuelos mantengan su cronograma habitual, provocando un efecto en cadena sobre toda la operación aeroportuaria.

Niebla - demora de vuelos
Demora de vuelos

Cancelaciones y demoras en Ezeiza y Aeroparque: cuántos vuelos fueron afectados y cuándo se normalizará el servicio

De acuerdo con la información difundida por fuentes aeroportuarias, en Aeroparque se registraron múltiples vuelos demorados y varias cancelaciones durante la jornada. En paralelo, el aeropuerto de Ezeiza también sufrió el impacto del temporal, con numerosos servicios demorados y algunos desvíos hacia terminales alternativas debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Las autoridades estiman que, una vez superadas las tormentas y restablecidas las tareas habituales en la plataforma, la actividad comenzará a normalizarse de manera progresiva.

Según las previsiones difundidas este sábado, las demoras podrían extenderse hasta aproximadamente hasta la medianoche, ya que será necesario reordenar la programación de vuelos afectada por las interrupciones de la madrugada.

Aerolíneas Argentinas Foto: NA

No obstante, recomendaron a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto, ya que los horarios podrían sufrir modificaciones de último momento.

Si bien el temporal ya comenzó a ceder en el AMBA, las compañías aéreas continúan reorganizando sus operaciones para minimizar el impacto de las demoras y garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores aeroportuarios.

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