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En la previa del fin de semana largo, demoras en Aeroparque: pasajeros afectados por protesta de trabajadores

La manifestación comenzó cerca de las 6 y provocó algunas demoras en la atención de los pasajeros que se preparaban para viajar durante el fin de semana largo.

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Protestas en Aeroparque.
Protestas en Aeroparque. Foto: X/luchocorradi
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Una protesta de trabajadores alteró este viernes por la mañana la actividad en el Aeroparque Jorge Newbery, donde empleados se concentraron en el sector de check-in de Aerolíneas Argentinas para reclamar por el despido de Luciano Corradi, delegado gremial de GPS.

La manifestación comenzó cerca de las 6 y provocó algunas demoras en la atención de los pasajeros que se preparaban para viajar durante el fin de semana largo. Con carteles y cánticos, los trabajadores reclamaron la reincorporación del empleado y denunciaron que su desvinculación fue una decisión ilegal y vinculada con su actividad sindical.

Protestas en Aeroparque. Video: X/lucabonfante_

Uno de los mensajes que se pudo leer durante la protesta fue: “Aerolíneas se defiende y a sus trabajadores también”. El reclamo también estuvo atravesado por la defensa de la aerolínea estatal y por las críticas a la privatización que los trabajadores protagonizaron en 2024.

Corradi también se refirió a la situación a través de sus redes sociales. Según explicó, GPS, una de las principales firmas tercerizadas que presta servicios para Aerolíneas Argentinas, decidió despedirlo mientras se desempeñaba como representante de sus compañeros.

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Protestas en Aeroparque. Video: X/lucabonfante_

El trabajador aseguró además que su participación en las protestas contra la privatización de Aerolíneas Argentinas y contra la precarización laboral forma parte de los motivos por los que considera que su despido debe ser revertido.

“Estamos en el check-in de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque exigiendo mi reincorporación. Me despidió GPS, la mayor tercerizada de Aerolíneas Argentinas, siendo delegado de mis compañeros/as por haber luchado contra la privatización y contra la precarización”, escribió Corradi en su cuenta de X.

La jornada de este viernes no será la única medida. Los trabajadores anunciaron que continuarán con el plan de lucha y convocaron para el próximo martes a una nueva movilización, que contará con la presencia de distintos sindicatos y organizaciones sociales y políticas.

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