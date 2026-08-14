En la previa del fin de semana largo, demoras en Aeroparque: pasajeros afectados por protesta de trabajadores

Protestas en Aeroparque. Foto: X/luchocorradi

Una protesta de trabajadores alteró este viernes por la mañana la actividad en el Aeroparque Jorge Newbery, donde empleados se concentraron en el sector de check-in de Aerolíneas Argentinas para reclamar por el despido de Luciano Corradi, delegado gremial de GPS.

La manifestación comenzó cerca de las 6 y provocó algunas demoras en la atención de los pasajeros que se preparaban para viajar durante el fin de semana largo. Con carteles y cánticos, los trabajadores reclamaron la reincorporación del empleado y denunciaron que su desvinculación fue una decisión ilegal y vinculada con su actividad sindical.

Protestas en Aeroparque. Video: X/lucabonfante_

Uno de los mensajes que se pudo leer durante la protesta fue: “Aerolíneas se defiende y a sus trabajadores también”. El reclamo también estuvo atravesado por la defensa de la aerolínea estatal y por las críticas a la privatización que los trabajadores protagonizaron en 2024.

Corradi también se refirió a la situación a través de sus redes sociales. Según explicó, GPS, una de las principales firmas tercerizadas que presta servicios para Aerolíneas Argentinas, decidió despedirlo mientras se desempeñaba como representante de sus compañeros.

Protestas en Aeroparque. Video: X/lucabonfante_

El trabajador aseguró además que su participación en las protestas contra la privatización de Aerolíneas Argentinas y contra la precarización laboral forma parte de los motivos por los que considera que su despido debe ser revertido.

“Estamos en el check-in de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque exigiendo mi reincorporación. Me despidió GPS, la mayor tercerizada de Aerolíneas Argentinas, siendo delegado de mis compañeros/as por haber luchado contra la privatización y contra la precarización”, escribió Corradi en su cuenta de X.

La jornada de este viernes no será la única medida. Los trabajadores anunciaron que continuarán con el plan de lucha y convocaron para el próximo martes a una nueva movilización, que contará con la presencia de distintos sindicatos y organizaciones sociales y políticas.