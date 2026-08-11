Alicia Martínez, experta en limpieza: “Si usás percarbonato con agua fría, no sirve”

Limpieza, ropa, lavarropas Foto: Pinterest IA

El percarbonato de sodio se convirtió en uno de los productos favoritos para quienes buscan blanquear la ropa sin recurrir a la lavandina. Es un quitamanchas de oxígeno activo que ayuda a eliminar el tono amarillento de las prendas, las manchas difíciles y los malos olores.

Sin embargo, aunque es cierto que cada vez es más popular y es incorporado a la rutina habitual de lavado, lo cierto es que no siempre se obtienen los resultados esperados. ¿La razón? Hay un detalle clave que pasa desapercibido: la temperatura del agua.

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Según explicó la experta en limpieza y organización Alicia Martínez en sus redes sociales, el percarbonato necesita determinadas condiciones para activarse correctamente. De lo contrario, gran parte de su efecto blanqueador se pierde.

Qué es el percarbonato de sodio y por qué cada vez más personas lo usan

El percarbonato de sodio es un compuesto que, al entrar en contacto con agua caliente, libera oxígeno activo. Esa acción ayuda a desprender manchas orgánicas, eliminar olores y devolver luminosidad a los tejidos sin utilizar cloro.

A diferencia de la lavandina, no suele deteriorar las fibras de algodón ni provocar el amarilleo que puede aparecer con el uso repetido de blanqueadores a base de cloro. Por eso se convirtió en una alternativa cada vez más elegida para lavar sábanas, toallas, remeras blancas y guardapolvos.

Además de su uso en la ropa, algunos especialistas también lo recomiendan para limpiar tablas de cortar, baños, pisos, desagües e incluso el tambor del lavarropas, siempre respetando las indicaciones de uso y las superficies compatibles.

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Cuál es la temperatura ideal para que el percarbonato funcione

El error más frecuente es utilizar el producto con agua fría o tibia. De acuerdo con Alicia Martínez, el percarbonato de sodio requiere una temperatura mínima de 40 °C para liberar oxígeno activo, el componente responsable de eliminar manchas y devolver el blanco original a las telas.

Cuando se usa por debajo de esa temperatura, la reacción química no se produce de manera eficiente y el producto pierde buena parte de su capacidad para limpiar y blanquear. Los especialistas incluso indican que su rendimiento puede mejorar cuando el agua alcanza entre 50 °C y 60 °C, siempre que el tejido soporte ese nivel de calor.

Cómo usar el percarbonato para recuperar el blanco de la ropa

La experta recomienda realizar un remojo previo cuando las prendas están muy percudidas o presentan manchas difíciles. El procedimiento consiste en:

Utilizar agua a más de 40 °C.

Disolver el percarbonato completamente.

Dejar las prendas en remojo durante varias horas.

Finalizar con un lavado habitual en el lavarropas.

En algunos casos, Martínez también combina el percarbonato con detergente, sal y vinagre de limpieza para potenciar el resultado en prendas blancas muy amarillentas, aunque la base del éxito sigue siendo la temperatura del agua.

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¿El percarbonato de sodio y el bicarbonato son lo mismo? Estas son las diferencias clave

Aunque suelen confundirse porque ambos son polvos blancos y se utilizan para la limpieza del hogar, el percarbonato de sodio y el bicarbonato de sodio no son el mismo producto ni cumplen la misma función.

El percarbonato de sodio actúa como un blanqueador de oxígeno activo: al mezclarse con agua caliente (a partir de los 40 °C), libera oxígeno que ayuda a eliminar manchas, devolver el blanco a la ropa y neutralizar olores. Por eso es uno de los productos más recomendados para recuperar prendas percudidas.

En cambio, el bicarbonato de sodio es un limpiador más suave. Se utiliza principalmente para eliminar malos olores, suavizar el agua del lavado y potenciar la acción del detergente, pero no tiene el mismo poder blanqueador ni quitamanchas que el percarbonato.