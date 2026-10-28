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Argentina registra una fuerte caída de la natalidad: los nacimientos se redujeron casi a la mitad en 10 años

Entre 2014 y 2024, el país pasó de más de 777.000 nacimientos anuales a poco más de 413.000. Un estudio de la Universidad Austral revela un cambio en las prioridades de las nuevas generaciones.

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Argentina registra una fuerte caída de la natalidad.
Argentina registra una fuerte caída de la natalidad. Foto: Canal 26.
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La natalidad en Argentina cayó casi un 47% en una década, según datos oficiales del Ministerio de Salud. Mientras que en 2014 se registraron 777.012 nacimientos, en 2024 la cifra descendió a 413.135. La tendencia está acompañada por un cambio en las prioridades de las nuevas generaciones: cada vez menos jóvenes consideran que tener hijos es una parte fundamental de su proyecto de vida.

Según un estudio del Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral, en 2015 el 77% de los argentinos consideraba muy importante tener hijos para la vida familiar, mientras que actualmente esa proporción cayó al 46%. Entre los jóvenes de 18 a 34 años, apenas el 34% comparte esa valoración.

Además, el 57,3% de quienes expresaron motivos para no tener hijos señaló que la maternidad o paternidad no forma parte de su proyecto de vida, por encima de razones como no tener pareja estable (38,2%), preferir viajar (32,6%) o priorizar el desarrollo profesional (30,3%).

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