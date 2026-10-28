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Tragedia ferroviaria en España: al menos 30 muertos tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

Las autoridades correspondientes advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar mientras continúan las tareas de rescate.

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Accidente en España.
Accidente en España. Foto: redes sociales X.
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Al menos 30 personas murieron este miércoles tras el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, España, al sur de Madrid.

El accidente involucró a formaciones de las empresas Renfe e Iryo y provocó la interrupción de varios servicios ferroviarios. Las autoridades advirtieron que la cifra de fallecidos podría aumentar mientras continúan las tareas de rescate.

Accidente en España.
Choque de trenes en España.

Choque de trenes en España: qué se sabe del accidente en Toledo

Según informó la agencia EFE, el siniestro ocurrió a primera hora de este miércoles en el punto kilométrico 118, entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda, en las inmediaciones de la estación de Urda.

Los dos trenes involucrados cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla. Como consecuencia del impacto, dos vagones cayeron por un terraplén, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes del servicio de emergencias 112.

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La portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, confirmó que al menos diez personas perdieron la vida y advirtió que “es posible que aumente” el número de fallecidos. Por el momento, las autoridades no precisaron cuántas personas resultaron heridas. Los bomberos y los equipos de emergencia permanecen en el lugar realizando tareas de asistencia y rescate.

Ante la magnitud del accidente, el Gobierno de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia para coordinar la respuesta de los distintos organismos que intervienen en el operativo.

Accidente en España.
Accidente en España. Foto: Canal 26.

Pedro Sánchez suspendió su agenda por el accidente ferroviario

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decidió suspender sus actividades oficiales de este miércoles para seguir de cerca la evolución de la emergencia ferroviaria.

El mandatario tenía previsto participar en la clausura de la Cumbre Mundial de la Obesidad 2026, que se desarrolla en el Ministerio de Sanidad, en Madrid. Sin embargo, canceló su presencia para mantenerse informado sobre las consecuencias del choque.

Mientras tanto, la compañía ferroviaria Renfe comunicó a través de sus redes sociales que la circulación de trenes permanece interrumpida entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía debido al accidente.

Las autoridades continúan trabajando en la zona y todavía no se informó oficialmente qué provocó la colisión entre ambas formaciones.

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