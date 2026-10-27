Presupuesto 2027: Benegas Lynch encabezará reuniones con la oposición más dialoguista para determinar nuevos acuerdos económicos

Alberto "Bertie" Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, encabezará reuniones varias con la oposición por el Presupuesto 2027. Foto: X @DiputadosAR

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por “Bertie” Benegas Lynch, se reúne el lunes 27 de octubre a las 11 de la mañana con los secretarios de Desregulación, Alejandro Cacace, y de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña, en búsqueda de dictaminar sobre el proyecto de Presupuesto 2027. Mientras tanto, los principales referentes del oficialismo y de la oposición dialoguista mantienen conversaciones para cerrar un acuerdo en la materia entre la UCR, el PRO y bloques provinciales.

La principal condición planteada por el oficialismo es que cualquier modificación al proyecto preserve las metas fiscales del Gobierno, especialmente el equilibrio fiscal y el superávit primario.

Bertie Benegas Lynch preside la comisión de Presupuesto y Hacienda. Foto: NA

Presupuesto: cuáles son las principales ejes de discusión

Uno de los puntos bajo análisis es la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%.

Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos pueda ser destinada a reforzar las partidas para las universidades nacionales, las prestaciones por discapacidad y mantener la actualización de las asignaciones sociales (Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, Ayuda Social y asignaciones familiares).

Los bloques dialoguistas y opositores buscan que parte del presupuesto mantenga la actualización de las asignaciones sociales. Foto: ANSES

Desde el Gobierno, sin embargo, sostienen que esos fondos tienen como finalidad atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.

De todos modos, el presupuesto diseñado por el Gobierno no puede sufrir sustanciales modificaciones debido a que el 70% se destina a gastos sociales (entre jubilaciones, pensiones y planes sociales).

Gasto, ingresos e inflación: las proyecciones para 2027

El proyecto de Presupuesto contempla gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3%.

En paralelo, los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social alcanzarían los $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

Entre las principales variables macroeconómicas, el Gobierno estima una inflación del 21,3% para 2027 y proyecta un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

En materia de erogaciones, se prevé destinar $150 billones de pesos a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $1 billón de pesos.

El financiamiento de las universidades nacionales también estará entre los puntos de discusión: el proyecto contempla recursos por $7,3 billones para el sector. Foto: -

El financiamiento de las universidades nacionales también estará entre los puntos de discusión: el proyecto contempla recursos por $7,3 billones para el sector.

Por último, las proyecciones oficiales estiman que el consumo privado crecerá un 3,4% durante 2027, mientras que el consumo público avanzaría un 0,6%.

Jubilaciones y prestaciones sociales: las principales partidas para el 2027

El proyecto prevé destinar $102 billones al pago de prestaciones previsionales, que incluyen jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas (PNC).

Dentro de ese monto se contemplan $3,9 billones para el pago de bonos, una cifra prácticamente equivalente a la estimada para 2026. Esto supone la continuidad del bono vigente de $70.000 durante 2027, sin incrementos nominales previstos.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los $98,1 billones restantes corresponderían a los pagos regulares, que registrarían un aumento real interanual del 5,7% respecto de la proyección de cierre de 2026.

El proyecto de ley del Presupuesto 2027 prevé destinar $102 billones al pago de prestaciones previsionales, que incluyen jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas (PNC). Foto: ANSES

La OPC también estimó que la cantidad de jubilados, pensionados y retirados pasaría de 9,20 millones en 2026 a 9,12 millones en 2027, lo que representaría una disminución de aproximadamente 79.000 titulares.

En cuanto a las asignaciones familiares, se proyecta un gasto de $14,4 billones, equivalente a un incremento real del 2,5% frente al cierre estimado para este año.

La cantidad de asignaciones familiares por hijo, en tanto, mostraría una leve suba: el promedio mensual pasaría de 4,33 millones en 2026 a 4,35 millones en 2027.

Por otra parte, las transferencias destinadas a otros programas sociales alcanzarían los $9,1 billones, con un incremento real interanual del 37,1% respecto de lo previsto para el cierre de 2026.