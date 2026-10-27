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Presupuesto 2027: Benegas Lynch encabezará reuniones con la oposición más dialoguista para determinar nuevos acuerdos económicos

En búsqueda de obtener los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027, el oficialismo se reúne con la oposición más dialoguista para cerrar acuerdos en la materia: la UCR, el PRO y bloques provinciales varios.

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Alberto "Bertie" Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, encabezará reuniones varias con la oposición por el Presupuesto 2027.
Alberto "Bertie" Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, encabezará reuniones varias con la oposición por el Presupuesto 2027. Foto: X @DiputadosAR
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La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por “Bertie” Benegas Lynch, se reúne el lunes 27 de octubre a las 11 de la mañana con los secretarios de Desregulación, Alejandro Cacace, y de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña, en búsqueda de dictaminar sobre el proyecto de Presupuesto 2027. Mientras tanto, los principales referentes del oficialismo y de la oposición dialoguista mantienen conversaciones para cerrar un acuerdo en la materia entre la UCR, el PRO y bloques provinciales.

La principal condición planteada por el oficialismo es que cualquier modificación al proyecto preserve las metas fiscales del Gobierno, especialmente el equilibrio fiscal y el superávit primario.

Bertie Benegas Lynch.
Bertie Benegas Lynch preside la comisión de Presupuesto y Hacienda. Foto: NA

Presupuesto: cuáles son las principales ejes de discusión

Uno de los puntos bajo análisis es la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%.

Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos pueda ser destinada a reforzar las partidas para las universidades nacionales, las prestaciones por discapacidad y mantener la actualización de las asignaciones sociales (Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, Ayuda Social y asignaciones familiares).

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Los bloques dialoguistas y opositores buscan que parte del presupuesto mantenga la actualización de las asignaciones sociales. Foto: ANSES

Desde el Gobierno, sin embargo, sostienen que esos fondos tienen como finalidad atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.

De todos modos, el presupuesto diseñado por el Gobierno no puede sufrir sustanciales modificaciones debido a que el 70% se destina a gastos sociales (entre jubilaciones, pensiones y planes sociales).

Gasto, ingresos e inflación: las proyecciones para 2027

El proyecto de Presupuesto contempla gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3%.

En paralelo, los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social alcanzarían los $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

Entre las principales variables macroeconómicas, el Gobierno estima una inflación del 21,3% para 2027 y proyecta un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

En materia de erogaciones, se prevé destinar $150 billones de pesos a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $1 billón de pesos.

El financiamiento de las universidades nacionales también estará entre los puntos de discusión: el proyecto contempla recursos por $7,3 billones para el sector. Foto: -

El financiamiento de las universidades nacionales también estará entre los puntos de discusión: el proyecto contempla recursos por $7,3 billones para el sector.

Por último, las proyecciones oficiales estiman que el consumo privado crecerá un 3,4% durante 2027, mientras que el consumo público avanzaría un 0,6%.

Jubilaciones y prestaciones sociales: las principales partidas para el 2027

El proyecto prevé destinar $102 billones al pago de prestaciones previsionales, que incluyen jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas (PNC).

Dentro de ese monto se contemplan $3,9 billones para el pago de bonos, una cifra prácticamente equivalente a la estimada para 2026. Esto supone la continuidad del bono vigente de $70.000 durante 2027, sin incrementos nominales previstos.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los $98,1 billones restantes corresponderían a los pagos regulares, que registrarían un aumento real interanual del 5,7% respecto de la proyección de cierre de 2026.

El proyecto de ley del Presupuesto 2027 prevé destinar $102 billones al pago de prestaciones previsionales, que incluyen jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas (PNC). Foto: ANSES

La OPC también estimó que la cantidad de jubilados, pensionados y retirados pasaría de 9,20 millones en 2026 a 9,12 millones en 2027, lo que representaría una disminución de aproximadamente 79.000 titulares.

En cuanto a las asignaciones familiares, se proyecta un gasto de $14,4 billones, equivalente a un incremento real del 2,5% frente al cierre estimado para este año.

La cantidad de asignaciones familiares por hijo, en tanto, mostraría una leve suba: el promedio mensual pasaría de 4,33 millones en 2026 a 4,35 millones en 2027.

Por otra parte, las transferencias destinadas a otros programas sociales alcanzarían los $9,1 billones, con un incremento real interanual del 37,1% respecto de lo previsto para el cierre de 2026.

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