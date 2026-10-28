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Fabricantes de calzados realizaron un “zapatazo” solidario en Plaza de Mayo para protestar por la crisis del sector

“La situación cada vez está peor. Todos estamos en la misma situación de cero consumo, con el problema de las importaciones”, señalaron desde la industria.

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Fabricantes entregan calzado en el marco del Zapatazo solidario en Plaza de Mayo.
Zapatazo solidario en Plaza de Mayo. Foto: NA
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La agrupación Zapateros Unidos, conformada por fabricantes de calzado, realizaron en Plaza de Mayo un zapatazo solidario en “defensa” de la industria nacional, para visibilizar la “baja en el consumo“ y los “problemas de importaciones“ con la entrega de producción propia.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Lito Albano, dueño de la firma Luna Chiara, ratificó que esta iniciativa “no lleva banderas políticas” y que sólo estuvieron acompañados por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

La situación cada vez está peor. Todos estamos en la misma situación de cero consumo, con el problema de las importaciones. No estamos vendiendo nada y, por eso, decidimos movilizarnos y llevar adelante este zapatazo solidario”, aseguró.

En la misma línea, contó que de esa primera reunión se armó un grupo de 450 personas y llegaron a juntarse entre 600 y 700; posteriormente, tuvieron una reunión con la CIC que los empezó a acompañar “en todo lo que decidieran”, sobre todo en la parte legal.

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Botas, zapatos, calzado, zapatería. Foto: Pexels.

Alrededor de las 17.30hs. se llevó a cabo una conferencia de prensa en un bar de la calle Perú al 300,a pocas cuadras del zapatazo solidario, donde estuvieron presentes los fabricantes, el sindicato y la Cámara del Calzado.

“Estamos haciendo de todo. Nosotros no somos un partido político ni nada que se le parezca, sino que somos fabricantes que estamos pidiendo poder vender. A su vez, tenemos que estar adentro de nuestra fábrica y todo nos cuesta el doble. Hacemos un sacrificio enorme, pero creo que vale la pena”, concluyó Albano.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por Noticias Argentinas, con edición de Canal 26.

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