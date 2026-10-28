El avión que trasladó a Flávio Bolsonaro salió de Argentina y aterrizó en Ecuador: su destino final sería Estados Unidos

Flávio Bolsonaro. Foto: EFE

El avión privado que trasladó al senador brasileño Flávio Bolsonaro y su familia desde Puerto Iguazú aterrizó este miércoles en Guayaquil, Ecuador, luego de permanecer cerca de 24 horas en el aeropuerto de la provincia de Misiones.

La aeronave realizó una escala en territorio ecuatoriano y su destino final sería Miami, Estados Unidos, en medio de la controversia por la situación judicial del dirigente en Brasil.

Flávio Bolsonaro salió de Argentina durante la madrugada y llegó a Ecuador

El vuelo se realizó en un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A., que había llegado a Puerto Iguazú el lunes por la noche procedente de Aeroparque. Según informó Infobae, la escala en Guayaquil estaba prevista para cargar combustible antes de continuar hacia Estados Unidos, mediante una ruta que evitaría atravesar el espacio aéreo brasileño.

La aeronave despegó de Misiones a las 00.21 del miércoles y aterrizó en Ecuador a las 5.46, de acuerdo con los registros de seguimiento aéreo difundidos por medios internacionales.

La salida estuvo precedida por un operativo de seguridad en el aeropuerto de Puerto Iguazú, donde intervinieron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El avión había permanecido durante toda la jornada del martes a la espera de concretar su partida.

Un avión privado despegó a la medianoche desde el aeropuerto de Puerto Iguazú. Foto: FlightRadar24

El Gobierno argentino confirmó el ingreso de Bolsonaro y su familia

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Misiones.

El senador cruzó la frontera acompañado por Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro. Según el organismo, los cuatro presentaron documentación válida y no registraban impedimentos legales para ingresar al territorio argentino.

A las 23.30, la comitiva abordó el avión privado que posteriormente partió hacia Ecuador. La confirmación oficial llegó después de las 2 de la madrugada, cuando la aeronave ya había abandonado el país.

Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro entró a la Argentina. Foto: X.

La situación judicial de Flávio Bolsonaro en Brasil

El viaje se produjo después de que Bolsonaro denunciara que la Justicia brasileña le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido abandonar el país.

La medida fue atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, en medio de investigaciones que involucran al senador por presuntas irregularidades financieras.

El dirigente, que perdió las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, podría continuar su viaje hacia Estados Unidos, donde surgieron versiones sobre una eventual solicitud de asilo político. Sin embargo, esa posibilidad no fue confirmada oficialmente por las autoridades estadounidenses.