Cae la natalidad en Argentina: nacen cada vez menos niños y el 57% de los hogares ya no tiene menores

La caída de la natalidad está modificando progresivamente la estructura de la población argentina. Foto: Unsplash.

La natalidad en Argentina atraviesa uno de sus cambios más importantes de las últimas décadas. Los nacimientos se redujeron cerca de un 40% desde 2014 y el promedio se ubica actualmente en torno a 1,3 hijos por mujer.

Sin embargo, el fenómeno no se limita a las estadísticas de nacimientos. La caída también está modificando la composición de los hogares: actualmente, el 57% de las viviendas argentinas no tiene menores de 18 años.

Cada vez más jóvenes postergan la maternidad y la paternidad o deciden no tener hijos. Video: Canal 26.

Los datos surgen de un estudio del Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral, que analizó la evolución de los nacimientos y los cambios registrados en la composición de los hogares durante los últimos años.

¿Cuántos hijos tienen en promedio las mujeres en Argentina?

El promedio actual ronda los 1,3 hijos por mujer, una cifra muy inferior a la registrada en décadas anteriores.

La disminución de los nacimientos comenzó a adquirir una magnitud significativa a partir de 2014. En menos de una década, el país registró una reducción cercana al 40%, lo que muestra que se trata de una transformación demográfica sostenida y no solamente de una fluctuación temporal.

El descenso también tiene impacto sobre la estructura de la población, ya que una menor cantidad de nacimientos implica que habrá menos niños y jóvenes en las próximas generaciones.

Los hogares argentinos atraviesan cambios vinculados con nuevas formas de organizar la vida familiar. Foto: Unsplash.

Más de la mitad de los hogares no tiene menores

Uno de los datos más llamativos del estudio es la composición actual de los hogares argentinos.

El 57% de las viviendas no tiene personas menores de 18 años. Es decir, más de la mitad de los hogares está formada exclusivamente por adultos.

Este cambio refleja cómo la caída de los nacimientos también transforma la vida cotidiana y las estructuras familiares. Los hogares son cada vez más pequeños y las formas tradicionales de organizar una familia conviven con nuevos modelos.

¿Por qué los argentinos tienen menos hijos?

La caída de la natalidad no responde a una única causa. El fenómeno está relacionado con una combinación de factores económicos, laborales, culturales y personales.

La caída de la natalidad es un fenómeno que también se registra en numerosos países del mundo. Foto: Freepik.

Entre los principales elementos aparecen el costo de criar hijos, la postergación de la maternidad y la paternidad, las dificultades para acceder a una vivienda, las nuevas prioridades individuales y las transformaciones en los modelos familiares.

Cada vez más jóvenes también deciden retrasar el momento de tener hijos o directamente no incorporan la maternidad o la paternidad dentro de sus proyectos personales.

En paralelo, los animales de compañía adquirieron una mayor presencia dentro de los hogares y ocupan un lugar relevante en los vínculos afectivos y las formas de cuidado.

¿Cómo está cambiando el concepto de familia?

Los cambios demográficos también están acompañados por una transformación en la manera en que las nuevas generaciones entienden los vínculos y organizan sus proyectos de vida.

Los animales de compañía ocupan un lugar cada vez más importante dentro de los vínculos afectivos de muchas personas. Foto: Freepik.

Las familias con menos hijos, los hogares integrados únicamente por adultos y las personas que deciden no ser madres o padres forman parte de una realidad cada vez más extendida.

Esta transformación también modifica las necesidades de los hogares y plantea nuevos desafíos para las políticas públicas, los servicios y las instituciones que históricamente estuvieron diseñados alrededor de familias más numerosas.

¿Qué consecuencias tendrá la baja de los nacimientos?

La caída de la natalidad puede tener consecuencias importantes durante las próximas décadas.

Una menor cantidad de nacimientos significa que habrá menos jóvenes ingresando al mercado laboral en el futuro. Al mismo tiempo, aumentará proporcionalmente el peso de las generaciones mayores.

La reducción de los nacimientos podría modificar la composición del mercado laboral en las próximas décadas. Foto: Pinterest.

Este escenario puede generar desafíos para el sistema previsional y para el financiamiento de distintos servicios públicos. También puede impactar en áreas como la educación, el mercado de trabajo, la salud y las políticas destinadas a acompañar a las familias.

Por eso, la evolución de los nacimientos no solo permite conocer cuántos niños nacen cada año: también anticipa cómo podría ser la estructura de la sociedad argentina en las próximas décadas.

La caída de la natalidad también es mundial

El descenso de los nacimientos no es un fenómeno exclusivo de Argentina. La natalidad mundial también registra una caída histórica.

El promedio global pasó de alrededor de cinco hijos por mujer en 1950 a unos 2,3 en 2021, acercándose al nivel de reemplazo poblacional, estimado en 2,1 hijos por mujer.

El envejecimiento de la población plantea nuevos desafíos para el sistema previsional y las políticas públicas. Foto: Freepik.

En numerosos países, las personas postergan cada vez más la maternidad y la paternidad o deciden no tener hijos. Como consecuencia, las familias tienden a ser más pequeñas y los hogares adquieren nuevas características.

Argentina frente a un nuevo escenario demográfico

La caída de los nacimientos y el crecimiento de los hogares sin menores muestran que Argentina atraviesa una transformación profunda en su estructura demográfica.

Con menos hijos por mujer, familias más pequeñas y nuevas formas de construir vínculos, el país se encamina hacia una sociedad diferente a la de generaciones anteriores.

El desafío para las próximas décadas será adaptar las políticas públicas, el mercado laboral y los sistemas de protección social a una población con menos nacimientos y un peso creciente de las generaciones mayores.