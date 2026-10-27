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Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora y por mes en noviembre de 2026 con el nuevo aumento

Los salarios del personal de casas particulares vuelven a aumentar en noviembre de 2026. La actualización alcanza a todas las categorías y modifica tanto los valores por hora como las remuneraciones mensuales.

Redacción Sociedad
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Empleadas domésticas
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Las empleadas domésticas tendrán nuevos salarios mínimos durante noviembre de 2026. La escala contempla un incremento del 1,6% respecto de octubre y la incorporación al salario básico del último tramo de la suma extraordinaria otorgada en agosto.

El monto que debe recibir cada trabajadora o trabajador dependerá de la categoría laboral, la cantidad de horas contratadas y la modalidad con retiro o sin retiro. También deben considerarse conceptos adicionales, como la antigüedad, las horas extras y, cuando corresponda, el plus por zona desfavorable.

Cuánto aumentan las empleadas domésticas en noviembre

La actualización forma parte del esquema de incrementos salariales establecido para el período comprendido entre agosto y diciembre de 2026.

El cronograma fijó aumentos progresivos: 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre. Para diciembre está prevista otra suba del 1,6%.

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Sueldo de empleadas domésticas Foto: Foto generada con IA

Además, durante noviembre termina de incorporarse al salario básico la suma extraordinaria definida en agosto. Ese adicional había sido establecido según la carga horaria semanal y se integró a las remuneraciones de manera escalonada.

Cuánto cobran por hora en noviembre de 2026

Los valores mínimos por hora para el personal de casas particulares quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Supervisión: $4.923,44 con retiro y $5.339,08 sin retiro.
  • Personal para tareas específicas: $4.695,59 con retiro y $5.093,82 sin retiro.
  • Caseros: $4.447,11 por hora, únicamente bajo la modalidad sin retiro.
  • Asistencia y cuidado de personas: $4.447,11 con retiro y $4.918,66 sin retiro.
  • Personal para tareas generales: $4.170,52 con retiro y $4.447,11 sin retiro.

La modalidad sin retiro presenta valores superiores porque alcanza a las personas que residen en el domicilio donde prestan sus servicios.

Sueldos mensuales del servicio doméstico

Para quienes cobran una remuneración mensual, los pisos salariales de noviembre son los siguientes:

  • Supervisión: $614.186,76 con retiro y $677.369,70 sin retiro.
  • Tareas específicas: $574.828,75 con retiro y $633.158,89 sin retiro.
  • Caseros: $562.284,09 sin retiro.
  • Cuidado de personas: $562.284,09 con retiro y $619.810,80 sin retiro.
  • Tareas generales: $511.639,37 con retiro y $562.284,09 sin retiro.
Empleada doméstica. Foto: Unsplash

Estos importes funcionan como remuneraciones mínimas obligatorias. Las partes pueden acordar un salario mayor, pero el empleador no puede abonar una cifra inferior a la correspondiente por categoría y modalidad.

Cómo saber qué categoría corresponde

La categoría de tareas generales comprende actividades como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y preparación habitual de comidas.

El personal para tareas específicas realiza trabajos que requieren conocimientos particulares, como la contratación exclusiva para cocinar. La categoría de asistencia y cuidado de personas contempla el acompañamiento no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

La categoría de supervisión, por su parte, corresponde a quienes coordinan o controlan el trabajo realizado por otras personas dentro del domicilio.

Cuando una trabajadora lleva adelante funciones de distintas categorías, debe quedar registrada en la que represente su actividad principal y habitual.

Qué adicionales deben sumarse al salario

A los valores básicos se les debe agregar un 1% por cada año de antigüedad dentro de la misma relación laboral.

Las horas extras realizadas en días comunes llevan un recargo del 50%. En cambio, las trabajadas los sábados después de las 13, los domingos y los feriados se abonan con un adicional del 100%.

También continúa vigente el plus por zona desfavorable, equivalente al 31% del salario mínimo de la categoría. Se aplica en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida, las Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Cuándo vuelven a aumentar los salarios

La escala tendrá una nueva modificación en diciembre de 2026, cuando se aplicará otro incremento del 1,6%. Por ese motivo, los montos informados rigen exclusivamente para noviembre.

Los empleadores deben mantener registrada la relación laboral y generar los recibos correspondientes mediante el sistema de Casas Particulares de ARCA. El pago también debe incluir los aportes, las contribuciones y la cobertura de riesgos del trabajo.

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