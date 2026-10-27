El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y el país se encamina a recibir un desembolso de USD 900 millones

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok. Foto: X

El Fondo Monetario Internacional y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa en el marco del Servicio Ampliado del organismo.

“Las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa”, detalló el comunicado oficial.

Kristalina Georgieva junto Luis Caputo. Foto: FOTO NA - CLAUDIO FANCHI

De esta manera, el Gobierno se encamina a recibir un desembolso de aproximadamente US$900 millones.

Todavía resta la aprobación final del Directorio Ejecutivo del organismo, el cual dará el visto bueno a principios de diciembre.

(NOTICIA EN DESARROLLO)