El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y el país se encamina a recibir un desembolso de USD 900 millones

El Fondo Monetario Internacional y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa en el marco del Servicio Ampliado del organismo.
“Las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa”, detalló el comunicado oficial.
De esta manera, el Gobierno se encamina a recibir un desembolso de aproximadamente US$900 millones.
Todavía resta la aprobación final del Directorio Ejecutivo del organismo, el cual dará el visto bueno a principios de diciembre.
(NOTICIA EN DESARROLLO)