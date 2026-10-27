ANSES: los jubilados que todavía deben cobrar en octubre y las fechas según el DNI

Oficinas ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a octubre. Aunque una gran cantidad de beneficiarios ya recibió el dinero en su cuenta bancaria, aún resta completar el cronograma destinado a quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo.

El organismo previsional dividió las fechas de cobro en distintos grupos. Primero fueron abonadas las Pensiones No Contributivas (PNC) y luego se realizaron los depósitos para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Finalmente, comenzó el turno de las prestaciones que superan esa cifra.

En este último tramo, los pagos se organizan mediante la combinación de dos terminaciones de DNI por jornada. Por ese motivo, resulta indispensable revisar el número final del documento antes de dirigirse a una entidad bancaria o realizar una consulta.

Qué jubilados todavía deben cobrar en octubre

Los beneficiarios que aún esperan el depósito son aquellos que reciben haberes superiores a la jubilación mínima y poseen documentos correspondientes a las últimas terminaciones contempladas en el calendario mensual.

ANSES Foto: ANSES

Las acreditaciones pendientes se realizarán de la siguiente manera:

DNI terminados en 6 y 7: cobran el miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: cobran el jueves 29 de octubre.

Con el pago destinado a los documentos finalizados en 8 y 9, ANSES completará el calendario de octubre para jubilados y pensionados. El dinero será depositado automáticamente en la cuenta habitual de cada titular, sin necesidad de efectuar un trámite adicional.

Quiénes ya recibieron sus haberes

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo tuvieron fechas asignadas durante la primera parte del cronograma. Las jornadas fueron distribuidas de acuerdo con cada terminación del documento, comenzando por los DNI finalizados en 0 y concluyendo con los terminados en 9.

También finalizaron los pagos de las Pensiones No Contributivas, entre las cuales se encuentran determinadas prestaciones por invalidez, vejez y madres de siete hijos. En este caso, el organismo previsional reunió dos terminaciones de DNI en cada jornada.

Quienes pertenecen a esos grupos y todavía no visualizan el depósito deberán revisar su cuenta bancaria y consultar el recibo de haberes desde los canales oficiales.

Cuánto cobran los jubilados durante octubre

Los haberes previsionales recibieron en octubre una actualización del 1,66%, determinada mediante el mecanismo de movilidad mensual relacionado con la inflación. Con esa modificación, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51.

A ese importe puede sumarse el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios alcanzados por el refuerzo. De esta manera, quienes cobran el haber mínimo y reciben el bono completo alcanzan un total de $505.748,51.

Cobro ANSES Foto: ANSES

Los jubilados y pensionados que superan la mínima pueden acceder a un bono proporcional. El objetivo de ese mecanismo es completar, cuando corresponda, el límite resultante de sumar el haber mínimo y el refuerzo extraordinario.

Cómo consultar la fecha de cobro en Mi ANSES

Cada beneficiario puede verificar su información desde Mi ANSES. Para ingresar es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma se puede consultar:

La fecha exacta de cobro.

El banco o medio asignado para recibir el dinero.

El importe de la jubilación o pensión.

Los descuentos aplicados durante el mes.

El bono o complemento incluido en la liquidación.

El recibo de haberes completo.

El dinero acreditado permanece disponible en la cuenta bancaria. Esto significa que no es obligatorio retirarlo el mismo día de la fecha asignada. Los titulares pueden utilizar la tarjeta de débito para comprar, pagar servicios o realizar extracciones posteriormente.

Qué hacer si el depósito no aparece

Si la fecha de cobro ya pasó y el dinero no figura en la cuenta, se recomienda revisar los movimientos bancarios y descargar el recibo mensual desde Mi ANSES. También es conveniente verificar que el medio de cobro y los datos personales estén actualizados.

En caso de que el problema continúe, el beneficiario podrá comunicarse con ANSES o solicitar un turno para presentar el reclamo correspondiente. Para agilizar la gestión, deberá conservar el recibo de haberes, la constancia bancaria y cualquier comprobante vinculado con la liquidación.

En conclusión, los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo cuyos DNI terminan en 6, 7, 8 o 9 integran el último grupo pendiente. Una vez realizadas esas acreditaciones, quedará finalizado el calendario previsional de octubre.