El barrio secreto de CABA, lejos de Palermo: tiene 100 años y homenajea a un empresario naviero que revolucionó el Río de la Plata

Lejos del bullicio de las grandes urbes que componen la capital argentina, este tranquilo lugar tiene una rica historia. Su nombre hace alusión a un hombre determinante en la industria naviera en las costas entre Uruguay y el país.

El barrio está compuesto por 20 casas apareadas Foto: Instagram @pablofe70

Dentro de aquellas calles y avenidas que componen los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, hay secretos y leyendas que los vuelven únicos. Algunos son más famosos, otros necesitan que el relato no muera para que su historia siga viva y los curiosos lo visiten.

Lejos de Palermo hay un barrio desconocido para quienes no son habitúes de la zona: el Barrio Mihanovich, su nombre evoca a un empresario que revolucionó su época, al igual que estas veredas.

Barrio Mihanovich

Ubicado en el límite entre Parque Avellaneda y Mataderos, es lo que denominaríamos microbarrio con su particular estilo y origen enfocado en la vivienda social. Nació a mediados de la década de 1920, siendo uno de los proyectos impulsados por la Unión Popular Católica Argentina para ofrecer viviendas dignas a obreros calificados.

El barrio está compuesto por 20 casas apareadas, que se instalan en 10 construcciones de 2 casas cada una que comparten medianera. Ocho de estos pares dan a la Av. Escalada, y los otros diez están en un pasaje privado interno con acceso por Chascomús 4765 y José E. Rodo 4766.

El barrio oculto de CABA Foto: Instagram @pablofe70

Su nombre rinde homenaje a Nicolás Mihanovich, un poderoso empresario naviero croata, oriundo del Imperio Austro-Húngaro, quien que se convirtió en uno de los armadores más influyentes de Latinoamérica. Gracias a él, producto de una donación, se facilitó la construcción de este complejo que se inauguró alrededor de 1925. Pensado para trabajadores, hoy es un conjunto residencial bien cuidado y valorado.

Se compone de una veintena de casas, dispuestas en diez construcciones apareadas, que comparten medianera. Su estilo es el de chalés anglonormandos, también llamados “cottages urbanos”, que evocan la arquitectura residencial inglesa y normanda.

En un principio el centro del conjunto, sobre Avenida Escalada, estuvo ocupado por la Capilla de Lourdes, aunque luego cedió su lugar a la Iglesia Santa María Teresa Goretti. No conocemos qué arquitectos diseñaron el barrio y las casas, pero sí el nombre los constructores de la iglesia, los hermanos Miguel y Massimiliano Bencich, quienes también erigieron el edificio que lleva el nombre del benefactor en la calle Arroyo.

Ubicado en el límite entre Parque Avellaneda y Mataderos Foto: Instagram @pablofe70

Quién fue Nicolás Mihanovich

Nació en 1848, cerca de la famosa ciudad de Dubrovnik. A los 13 años se embarcó como grumete con el propósito de recorrer el mundo. A los 19 años llegó a Montevideo y, tras participar en la Guerra del Paraguay, se estableció en Buenos Aires, donde se dedicó al transporte marítimo, tanto de pasajeros como de carga. A los 39 años organizó el primer servicio de pasajeros a Colonia y a Carmelo, en Uruguay.

En 1903 su empresa se transformó en la Sociedad Anónima Nicolás Mihanovich y para 1907 estableció un servicio de embarcaciones que remontaban el Río Paraná, llevando visitantes a conocer las Cataratas del Iguazú. En esta rama el Ferrocarril de Entre Ríos fue su principal competidor, y era frecuente la guerra de tarifas para intentar dominar el mercado del Litoral. También se diversificó adquiriendo un matadero y acciones del Banco de Italia.

Nicolás Mihanovich Foto: Archivo

Por su trayectoria, el emperador austríaco Francisco José I lo nombró cónsul honorario en 1899, al cual se sumó en 1913 el título de barón con derecho sucesorio. Además, fue condecorado por el emperador ruso, del rey de Inglaterra y del rey de España.

El interés del empresario en el turismo también quedó demostrado cuando en 1906 fue inaugurado muy cerca del Puerto de Buenos Aires su Palace Hotel (hoy una de las sedes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA).

Aunque falleció en 1929, su nombre siguió ligado por décadas a buques y a puertos, siendo considerado el padre de la marina mercante argentina.

Su nombre rinde homenaje a Nicolás Mihanovich, un poderoso empresario Foto: Instagram @pablofe70

Dónde está el Barrio Mihanovich