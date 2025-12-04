Escapadas históricas en Buenos Aires: el pueblo donde se libraron las batallas más importantes y hoy es un imán para el relax

Cuidando celoso sus tradiciones y aquellas huellas del ayer, su variada propuesta hace que la tranquilidad reine y se convierta en el destino ideal.

Cuidando celoso sus tradiciones y aquellas huellas del ayer Foto: pergamino.tur

Un destino que sorprende por su riqueza histórica, pero también por la paz que ofrece. Hablamos de Mariano Benítez, un pueblo que cuenta con arquitectura de época, pocos habitantes y calles que fueron testigos de los hechos más trascendentales de Argentina, convirtiéndola en una opción irresistible para una escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuidando celoso sus tradiciones y aquellas huellas del ayer, su variada propuesta hace que la tranquilidad reine con un poco menos de 200 habitantes y pueda disfrutarse de una desconexión total de la rutina.

Un pueblo detenido en el tiempo Foto: pergamino.tur

La historia de Mariano Benítez

Una de las localidades del Partido de Pergamino, fue fundada en el año 1908 por Miguel Dávila en honor a su primo Mariano Benítez. Se ubica cerca del límite con la provincia de Santa Fe, y posee un trazado de calles diagonal diagramado por el masón Reynaldo Standke que evoca al de la ciudad de La Plata, y que tiene como resultado algunas manzanas de formas trapezoides y triangulares que le otorgan a las edificaciones un aspecto particular.

Mariano Benítez, una de las localidades del Partido de Pergamino Foto: pergamino.tur

Actualmente, residen en la localidad 160 personas y muchas de sus instituciones y construcciones, que superan en algunos casos los cien años, se encuentran en gran estado de conservación. En el Arroyo Cepeda, brazo del arroyo del Medio, a unos cinco kilómetros de la localidad, se llevaron a cabo las Batallas de Cepeda en 1820 y 1859, muy importantes para el desarrollo de acontecimientos que marcaron la historia argentina.

El pueblo no solo se reduce a eso, tiene una fuerte tradición religiosa y cada 16 de julio se celebra la fiesta patronal de Nuestra Señora del Carmen, un evento que moviliza a toda la comunidad y que conserva costumbres y expresiones de fe de otras épocas.

Las batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda reconstruye una parte fundamental del país. Se encuentra en la localidad desde el año 2015, funcionando en el edificio del Antiguo Almacén de Ramos Generales de Villanueva Hermanos.

La primera de ellas tuvo lugar el 1 de febrero de 1820, en el contexto de las guerras civiles argentinas. Se enfrentaron los unitarios y federales; los primeros encabezados por el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, José Rondeau, y los segundos por los caudillos y gobernadores de Santa Fe, Estanislao López, y Entre Ríos, Francisco Ramírez. Fue un combate muy breve, por lo que se le apodó como la batalla de los Diez Minutos​ y finalizó con una completa victoria federal.

Museo Batallas de Cepeda Foto: pergamino.tur

La segunda, del mismo nombre, ocurrió el 23 de octubre de 1859. Se enfrentaron fuerzas del Estado de Buenos Aires -separada del resto del país- al mando de Bartolomé Mitre, y de la Confederación Argentina, comandadas por Justo José Urquiza.

El ejército porteño fue derrotado y, tras varias negociaciones, se llegó a una transacción a través del Pacto de San José de Flores, que reincorporaba la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina.

Quienes visiten Mariano Benítez también pueden conocer la panadería “La Vencedora”, Vivero y Mini Selva “Doña Juli”, el Club Social, la plaza y la estación de trenes.

Las dos batallas libradas cerca de la zona Foto: pergamino.tur

Cómo llegar a Mariano Benítez

La forma más simple de llegar es por la Ruta Provincial 32, que conecta Pergamino con Rosario. Al llegar al kilómetro 17, tomando el acceso hacia Manuel Ocampo, aparece un camino pavimentado de 10 kilómetros que conduce directamente a Mariano Benítez. Es un recorrido fácil, bien señalizado y perfecto para quienes viajan desde Buenos Aires, el norte de la provincia o desde Santa Fe.