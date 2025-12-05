La única calle de CABA que nace y muere en el mismo lugar: no está en Palermo y homenajea a un pájaro

Una de las tantas curiosidades que posee el trazado de la ciudad, ¿por qué ocurre este fenómeno y dónde se encuentra?

La singularidad está en su forma de letra "C" Foto: pablobedrossian

Dentro de aquellas calles y avenidas que componen los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, hay secretos y leyendas que los vuelven únicos. Algunos son más famosos, otros necesitan que el relato no muera para que su historia siga viva y los curiosos lo visiten.

En ese sentido, existe un curioso caso de una calle que nace y muere en el mismo lugar, está en Villa del Parque y tiene una curiosa historia para contar.

Recibió su nombre por la Ordenanza Nº 12028 de 1940 Foto: pablobedrossian

La calle que nace y muere en el mismo lugar

Hablamos de Martín Pescador, una arteria vial única por nacer y morir en la misma calle. La singularidad está en su forma de letra “C”, un diseño que la distingue del resto de las calles de la ciudad.

Nace en Teodoro Vilardebó 2370 con dirección sudoeste y en esa misma primera cuadra hace un giro de 90º grados hacia el sudeste. Justo en el codo se encuentra la plazoleta Arco Verde, un pequeño espacio verde con árboles frondosos y un pequeño mástil.

Antes de completar su peculiar circuito, ejecuta otro giro de 90 grados, esta vez hacia el noreste, para desembocar de nuevo en Teodoro Vilardebó, en la altura del 2124. Este trazado en forma de herradura o de “C” abierta es el que le otorga su fama y el que alimenta la curiosidad de quienes la descubren.

El mapa de Martín Pescador Foto: Google Maps

A lo largo de su extensión, la calle se cruza con otras vías: Arregui, en su altura del 3550, es una de estas intersecciones y las otras dos calles, Jáchal y Coronel Rohde, son cortas, compuestas por una única cuadra que hace que se formen esquinas exclusivamente a la izquierda.

Las construcciones que bordean la calle son predominantemente viviendas de una o dos plantas, conservando la esencia de un barrio residencial tradicional. Solo en la esquina con Lascano se alza un edificio de mayor altura, rompiendo ligeramente la homogeneidad del paisaje urbano.

El origen del nombre Martín Pescador

Según cuenta Pablo Bedrossian en su blog sobre calles porteñas, recibió su nombre del Chloroceryle americana, una de las especies de martín pescadores que vive cerca de cursos de agua donde se alimenta de pececitos, aunque es más probable que se llame por todas las de la familia Alcedinidae en Argentina que se conocen popularmente como martín pescadores.

Un ejemplar de Martín Pescador Foto: Wikipedia

Recibió su nombre por la Ordenanza Nº 12028 de 1940, publicada en el Boletín Municipal Nº 6059 y que no tuvo un nombre anterior.

Los nombres que conforman la plaza son posteriores: Jáchal, que designa a una ciudad y departamento sanjuaninos, y Cnel. Rohde, que recuerda al militar y geógrafo alemán Jorge Rohde quien en 1889 hizo los mapas de La Pampa, Río Negro y Neuquén, adquirieron su nombre en 1945.

El barrio Villa del Parque

Villa del Parque es uno de los 48 barrios porteños y es parte a la Comuna 11 de la Ciudad, fundado el 8 de noviembre de 1908.

La única calle de CABA que nace y muere en el mismo lugar Foto: pablobedrossian

Ubicado al noroeste de la ciudad, está delimitado por las calles Av. Francisco Beiró, Av. San Martín, Arregui, Gavilán, Av. Álvarez Jonte, Miranda y Joaquín V. González. Limita con los barrios de Agronomía al norte, La Paternal al este, Villa General Mitre y Villa Santa Rita al sur, y Monte Castro y Villa Devoto al oeste. Se llega allí mediante la Línea San Martín (Estación Villa del Parque) y numerosas líneas de colectivo.

Entre las construcciones que se destacan en el mismo se encuentran la mansión conocida como Palacio de los bichos y la parroquia Santa Ana, ubicada frente a la estación del Ferrocarril San Martín. En sus comienzos fue apenas urbanizado, pero paulatinamente varias quintas fueron construyéndose en la zona. La primera de ellas fue la de Don Antonio Cambiasso, cuya ubicación en la actualidad coincide con la calle Campana.