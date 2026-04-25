La fortuna de Julio Argentino Roca Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuando se habla de los próceres argentinos, la mayoría de las veces el foco está puesto en las batallas, las decisiones políticas o las fechas que marcaron la historia. Pero hay un costado menos explorado que revela hasta qué punto el poder económico fue clave en la construcción de la Argentina moderna. En ese terreno, un nombre sobresale con fuerza: Julio Argentino Roca, el militar y dos veces presidente que llegó a ser el hombre más rico de la historia nacional.

Lejos de la imagen solemne de los manuales escolares, Roca fue también el símbolo de una elite que consolidó su riqueza a partir del control territorial, las decisiones del Estado y un modelo económico que dejó una huella profunda y todavía debatida.

Cómo se construyó la fortuna más grande del siglo XIX argentino

La riqueza de Julio Argentino Roca no apareció por azar ni por herencia. Su fortuna se edificó, principalmente, tras la Conquista del Desierto, la campaña militar que entre 1878 y 1885 permitió al Estado avanzar sobre vastos territorios patagónicos y pampeanos.

Julio Argentino Roca

Como resultado directo de ese proceso, millones de hectáreas pasaron a manos privadas. Y Roca, como máximo responsable político y militar de la operación, fue uno de los grandes beneficiados. Las tierras adjudicadas a su nombre alcanzaron una extensión difícil de dimensionar incluso hoy.

En términos actuales, distintos historiadores estiman que la fortuna de Roca equivaldría a miles de millones de dólares, superando ampliamente a cualquier otro prócer argentino, incluidos comerciantes, estancieros o figuras ligadas al comercio internacional.

Tierras, poder y una red de influencias

La clave de su riqueza no residió solo en la cantidad de tierras, sino en su ubicación estratégica. Campos fértiles, ideales para la ganadería y la producción agroexportadora, que en pocas décadas se convertirían en el motor económico del país.

Roca no estuvo solo. Su familia, su círculo político y la llamada Generación del 80 consolidaron una verdadera aristocracia criolla, donde el poder político, económico y social se retroalimentaban. Presidentes, ministros y legisladores compartían negocios, apellidos y estancias.

Cuadro del discurso de apertura ordinaria de Julio Argentino Roca

Desde la presidencia, Roca impulsó un modelo liberal que facilitó la expansión ferroviaria, el comercio exterior y la concentración de riquezas en pocas manos. Mientras la Argentina crecía a ritmo acelerado, la desigualdad también se profundizaba.

Un legado que todavía genera debate

Hoy, más de un siglo después, el nombre de Julio Argentino Roca sigue dividiendo opiniones. Para algunos, fue el arquitecto del Estado nacional moderno. Para otros, el principal responsable de una de las mayores expropiaciones territoriales y humanas de la historia argentina.

Lo cierto es que su fortuna personal se convirtió en un símbolo de cómo se construyó el poder en el país. No fue el prócer más querido ni el más recordado en los actos escolares, pero sí fue, sin discusión, el más rico.

En tiempos donde se debate la concentración económica, la distribución de la tierra y el rol del Estado, revisar la historia de Roca no es solo mirar al pasado: es entender las raíces de muchos conflictos que aún atraviesan a la Argentina.

La historia detrás del dinero que marcó una era

Hablar del dinero de Roca no es un ejercicio de curiosidad histórica, sino una puerta de entrada para analizar cómo se moldeó el país. La fortuna del prócer revela que la Argentina no solo se construyó con ideales y discursos, sino también con decisiones económicas que beneficiaron a una minoría poderosa.

Y quizá por eso, más de cien años después, su nombre sigue generando preguntas incómodas.