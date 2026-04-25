Dónde comer locro Foto: Foto generada con IA Canal 26

El 1° de mayo se presta perfecto para una escapada corta. No hace falta recorrer cientos de kilómetros: a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires hay pueblos que combinan tradición, gastronomía criolla y una propuesta que nunca falla en esta fecha patria: locro caliente, vino tinto y sobremesa larga frente al campo.

Para quienes buscan salir de la rutina sin planificar demasiado, estos tres pueblos bonaerenses se consolidan cada año como los favoritos para disfrutar del Día del Trabajador con sabores bien argentinos.

San Antonio de Areco: tradición, campo y locro histórico

A poco más de 110 kilómetros de CABA, San Antonio de Areco es sinónimo de cultura gaucha. Caminar por sus calles empedradas el 1° de mayo es encontrarse con guitarras, ferias artesanales y restaurantes que refuerzan su carta criolla.

El locro es protagonista absoluto. Muchos restaurantes lo sirven solo en fechas especiales, y el Día del Trabajador es una de ellas.

Locro en El Sanjuanino Foto: El Sanjuanino

Dónde comer locro en Areco

El Boliche de Bessonart : uno de los más buscados. El locro es abundante y de cocción lenta. Precio estimado : entre $10.000 y $14.000 por porción.

La Olla de Cobre: opción clásica con menú criollo completo.Precio estimado: desde $9.500.

Además del almuerzo, Areco invita a recorrer museos, el casco histórico y la costanera del río Areco, ideal para bajar la comida con una caminata.

Uribelarrea: el pueblo gastronómico que se llena el 1° de mayo

Ubicado a 90 kilómetros de CABA, Uribelarrea se transformó en un imán para los fines de semana largos. El 1° de mayo es, sin dudas, uno de los días de mayor movimiento, gracias a su propuesta gastronómica y su aire de pueblo detenido en el tiempo.

El locro se consigue tanto en restaurantes como en puestos especiales que se arman durante la jornada.

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quién lo visita Foto: Wikipedia

Dónde comer locro en Uribelarrea

El Palenque de Uribelarrea : ambiente criollo, mesas grandes y porciones generosas. Precio estimado : entre $11.000 y $15.000 .

Puestos de comida regional en la plaza central: ideales para algo más informal.Precio estimado: desde $7.000 a $9.000.

El plan se completa con visitas a queserías, almacenes regionales y una merienda con pastelitos o tortas fritas antes de volver a casa.

San Vicente: sabor patrio a pocos kilómetros

Para quienes buscan una escapada más corta, San Vicente aparece como una excelente opción. Está a solo 55 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y cada 1° de mayo refuerza su perfil gastronómico criollo.

Su propuesta combina parrillas, restaurantes tradicionales y clubes de barrio que preparan locro especialmente para la fecha.

Locro. Foto: Unsplash.

Dónde comer locro en San Vicente

Lo de Mingo : cocina bien casera, sin vueltas. Precio estimado : alrededor de $9.000 a $12.000 .

Clubes y restaurantes locales: algunos trabajan solo con reservas anticipadas.Precio estimado: desde $8.000.

El entorno rural, las calles arboladas y la posibilidad de almorzar sin el caos turístico de otros destinos hacen de San Vicente una opción cada vez más elegida.

Clave para el 1° de mayo: reservar con anticipación

En todos estos pueblos, el locro suele agotarse temprano. Muchos restaurantes trabajan con producción limitada y reservas previas, especialmente cuando el 1° de mayo cae cerca del fin de semana.

Un consejo: llegar antes del mediodía o reservar con anticipación puede marcar la diferencia entre encontrar locro… o quedarse con antojo.

Una escapada corta que siempre funciona

El 1° de mayo no necesita planes complejos. Un auto, una mesa compartida y un plato humeante alcanzan para cortar la semana y volver con otra energía. Areco, Uribelarrea y San Vicente ofrecen eso que muchos buscan: tradición, buena comida y la sensación de estar de vacaciones sin irse tan lejos.