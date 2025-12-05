Los ingleses tomaban mate durante la Primera Guerra Mundial: el vicio desconocido en la trinchera de la muerte

La infusión rioplatense elegida por muchos, y un símbolo cultural, jugó un papel en el primer gran conflicto bélico que afrontó el mundo. ¿Cómo llegó allí?

Primera Guerra Mundial Foto: Archivo

Era 1914 y el mundo estaba por escribir uno de sus capítulos más oscuros y sangrientos: la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, no sería el último. Pero detrás de tanta muerte y desolación, se esconden pequeñas historias que merecen ser contadas y que nos conectan con Argentina.

A pesar de la distancia, los soldados argentinos cumplieron un importante rol en esta llamada guerra de trincheras y su bebida más famosa: el mate, también. ¿Pero cómo fue esto posible?

La Primera Guerra Mundial desde las trincheras

Lejos de casa, pero no tanto

La explicación para entender la presencia de la yerba mate en las trincheras es simple: la inmigración. La Argentina supo acoger un gran número de extranjeros, en su mayoría españoles e italianos, que veían en estas tierras una nueva oportunidad para formar familias y progresar. Pero no fueron los único, gran cantidad de británicos también llegaron aquí.

Muchos de estos hombres, al momento de estallar la guerra, optaron por ir a pelear y defender a su país de origen. Pero las costumbres rioplatenses ya se había apoderado de ellos y fue allí que un tal F. H. Mathews, un inglés residente en Tigre, envió yerba mate a los angloargentinos en las trincheras.

Fue el historiador Félix Luna quien investigó sobre esto y descubrió la figura de Mathews quien, a fines de 1915, organizó una colecta para que sus compatriotas pudieran beber un mate en medio de la soledad, muerte y desdicha que los rodeaba.El Buenos Aires Herald publicitó esta idea como el “Herald Mate Fund” y en unos pocos meses llenaron el buque Araguaya con trescientos bultos, cada uno de los cuales contenía tres paquetes de yerba compactada, un mate y una bombilla.

Buenos Aires Herald fundado en 1876

La noticia fue recibida con entusiasmo en Londres, los medios locales daban aviso para que los soldados angloargentinos retiren el paquetito. Gratis. El ejemplo fue replicado con otras colectas que agruparon a los clubes sociales británicos desperdigados desde Río Gallegos a Córdoba entre 1914 y 1919.Esto dio inicio al Fondo de Huevos Frescos (Fresh Egg Fund), Medias para las trincheras (Socks for the Trenches) y Sociedad de Costura Reina Mary (Queen Mary´s Needlwork Guild).

El desconocido consumo de la yerba mate

Lo que dejó la guerra

Solamente un cuarto de estos soldados volvió. Muchos terminaron en regimientos de caballerías e infantería y 1062 empleados de menor rango en ferrocarriles. De los que combatieron, 503 recibieron medallas y 102 de ellas la Cruz de Victoria, otorgadas por el heroísmo.

El conflicto bélico inició en 1914 y terminó en 1918

Lo cierto es que más de un soldado habrá podido saborear un mate en tiempos de temor y penumbras, quizá fue lo último que habrán hecho en una guerra que se convertiría en una masacre. Aquel mate simbolizaría aquel recuerdo de una infancia, de un momento en las pampas argentinas que lograron acercar a pesar de la distancia.

El mate y sus orígenes

Caá es una palabra de origen guaraní que significa yerba, pero además es un término que se utiliza para hablar de planta y selva, ya que en esta cultura el árbol de la yerba mate es considerado un regalo de los dioses. Entre las virtudes que tiene esta infusión se encuentran las de aportar nutrientes como proteínas, vitamina A, B1, B2, B3, B5, C y E, fósforo, calcio, hierro; además tiene compuestos poderosos que se han usado con fines terapéuticos desde la época de este antiguo pueblo. Los conquistadores, una vez aprendido esto, se encargaron de que su consumo se difundiera.

Fueron los Jesuitas quienes tuvieron la tarea de hacer conocida la yerba mate entre la llamada “civilización” al introducir el cultivo en las reducciones. Pau Navajas, autor del libro El espíritu de la yerba mate que relata los orígenes de esta bebida, explicó en una entrevista al diario La Gaceta que su consumo se remonta mucho antes de la independencia del 9 de julio de 1816: “La historia se escribió posteriormente, y por ello se perdieron detalles de la vida cotidiana. Pero seguramente los congresales tomaban mate; de hecho, todos lo que trabajaban lo hacían mientras ejercían sus labores, como ahora”.

El mate fue declarado“infusión nacional”por el Congreso en 2013, pero fue recién en 2015 cuando se celebró el primerDía Nacional del Mate: el 30 de noviembre de 2015. El motivo de elección de esta fecha se debe al nacimiento deAndrés Guacurari y Artigasquien fue un caudillo guaraní y el único gobernador indígena de la historia nacional. Fue designado por José Gervasio Artigas como comandante General de Misiones entre 1815-1819 y fue el encargado de fomentar la producción y distribución de la yerba mate.