Del ombú de los coleccionistas en los 40 al furor mundialista Foto: X @HernaniiBA

Hay lugares que no se eligen: se heredan. Parque Rivadavia es uno de esos puntos de la Ciudad donde las tradiciones no se anuncian, se repiten. Y cuando llega un Mundial, esa repetición se transforma en rito: chicos y grandes abren el álbum como si fuera un mapa del tesoro, despliegan pilas prolijas de figuritas repetidas y salen a cazar la que falta con una pregunta simple que funciona como contraseña social: “¿La tenés?”. En 2026 volvió a verse con fuerza esa escena: multitud espontánea, trueque cara a cara, como viene registrando la cobertura local del fenómeno.

Un parque diseñado para el encuentro

Para entender por qué Parque Rivadavia es “la meca”, hay que mirar su ADN: es un espacio pensado para congregar gente. El parque fue inaugurado en 1928, ocupa 6 hectáreas y forma parte de la generación de espacios verdes porteños asociados al diseño paisajístico de Carlos Thays (y su escuela), con arboleda, lago y anfiteatro como escenario natural para la vida pública.

Un clásico en Caballito Foto: Facebook / Diego Gomez

Esa arquitectura social importa: cuando un lugar tiene entradas múltiples, circulación fácil y puntos fijos de reunión (bancos, rejas, senderos), se vuelve “natural” para lo que venga después. Y lo que vino, décadas más tarde, fue una cultura completa del intercambio.

El origen real del “código Rivadavia”: el ombú, las estampillas y el trueque

La historia grande del canje en Parque Rivadavia no empezó con Panini. Empezó con coleccionistas que, en los años 40, se reunían bajo un ombú para intercambiar sellos y monedas. Aquellos encuentros, impulsados en 1943 y asociados a la tradición de filatelia/numismática, consolidaron una costumbre clave: ir al parque a truequear.

Ese detalle es el eslabón perdido de muchas notas sobre figuritas: Rivadavia ya era, desde mediados del siglo XX, un “mercado” cultural basado en confianza, códigos informales y conversación. Por eso, cuando aparecen nuevas obsesiones coleccionables, el parque no se reinventa: las absorbe.

De revistas a libros y de libros a figuritas: cómo se gestó la tradición

El siguiente salto llegó hacia 1953, cuando los hijos de aquellos primeros coleccionistas comenzaron a intercambiar libros y revistas, germen directo de la feria que con el tiempo se volvería ícono del barrio.

Con los años, el mecanismo se profesionalizó: mesas improvisadas primero; puestos y corredores después. Incluso hubo etapas de crisis y reordenamientos: se registra una reorganización formal en 2003, con asignación de puestos y permisos para ordenar el funcionamiento de la feria.

Y mientras la feria del libro se consolidaba, el parque reforzaba su perfil de paraíso para coleccionistas: los fines de semana se suman puestos vinculados a objetos de colección, desde filatelia y numismática hasta juguetes, cómics, figuritas y estampas, algo que hoy figura como parte del atractivo turístico del lugar.

El Mundial solo encendió la mecha: 2018, 2022 y la explosión

Con esa historia de base, era cuestión de tiempo. En 2018, el parque ya aparecía como punto de reunión masivo para cambiar repetidas del álbum mundialista: familias y coleccionistas se juntaban cada fin de semana para conseguir las difíciles y sostener el intercambio como método central para completar el álbum.

Por qué Parque Rivadavia es el lugar clave para cambiar repetidas Foto: X @MatiasLabate

En 2022, la etiqueta “meca” se volvió literal: crónicas mostraron cientos de familias llegando a Caballito para intercambiar, con reventa incluida y precios variables según figurita, en un contexto de alta demanda.

Y el fenómeno siguió creciendo: hay relatos que describen cómo el ritual tomó un punto específico del parque y “explotó” con el Mundial, al punto de volver difícil caminar un domingo en temporada alta.

En 2026, el patrón se repite con la misma lógica: espontaneidad, códigos tácitos, bancos convertidos en “mesas de negociación” y un magnetismo social que hace que un álbum abierto sea una invitación inmediata.

¿Por qué Rivadavia y no otra plaza? Tres razones que explican la “meca”

Memoria de intercambio: el parque tiene décadas de práctica social en trueque (filatelia, numismática, libros, discos), y eso deja hábitos: ir, mirar, hablar, negociar. Infraestructura y accesibilidad: su escala, rejas perimetrales y circulación interna lo vuelven perfecto para encontrarse y “rotar” en busca de la figurita faltante. Efecto llamada: cuando un lugar se vuelve referencia, se autopropulsa: más gente trae más repetidas, y más repetidas atraen a más gente. Esa dinámica ya se observó en distintos mundiales, con el parque como cita obligada.

El “manual no escrito” del canje: lo que se aprende en una tarde

Orden mata ansiedad: separar por selección o por número acelera cambios (y evita perder figuritas en el apuro).

Una por una… hasta que aparece la difícil: el código base existe, pero se estira con especiales, escudos o cracks.

El parque es aula de sociabilidad: se negocia con desconocidos, se arma comunidad y se “compite” sin árbitro.

Parque Rivadavia hoy: entre la nostalgia y el algoritmo

Lo interesante es que, aun con apps, grupos y marketplaces, el canje presencial no pierde: gana. Porque la figurita no es solo papel brillante: es excusa para el encuentro. Y ahí Rivadavia vuelve a ser lo que fue desde los 40, solo que ahora la conversación tiene forma de Messi, de escudos y de ese casillero vacío que pide completarse.

Caballito, CABA. Foto: Instagram @caballitobarrio

Preguntas frecuentes y cómo llegar a Parque Rivadavia

¿Qué días conviene ir a Parque Rivadavia a cambiar figuritas? Los picos suelen ser fines de semana , cuando la convocatoria crece de manera espontánea por tradición y costumbre.

¿Es un lugar histórico de ferias en Buenos Aires? Sí: el parque es célebre por su feria de libros usados y por ferias vinculadas al coleccionismo (filatelia/numismática), además de puestos de objetos coleccionables.

¿Desde cuándo existe la cultura del intercambio en el parque? Se documentan reuniones de coleccionistas desde los años 40 y un impulso en 1943; luego, hacia 1953, se amplía el intercambio a libros y revistas.

Cómo llegar a Parque Rivadavia: todos los accesos para sumarse al canje

Ubicado en el corazón geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, el Parque Rivadavia no solo es un punto histórico de encuentro: también es uno de los espacios más accesibles para quienes buscan completar el álbum del Mundial a través del intercambio.

Con múltiples opciones de transporte, llegar al parque es tan simple como la dinámica del propio canje: directo, rápido y sin intermediarios.

En subte

La forma más práctica de llegar es a través de la Línea A, bajando en la estación Acoyte, ubicada a pocos metros del parque. Desde allí, la caminata es de apenas unos minutos, con salida directa hacia el epicentro del movimiento de figuritas.

En colectivo

El Parque Rivadavia está rodeado por algunas de las avenidas más transitadas de la Ciudad, lo que garantiza una amplia red de transporte público. Entre las líneas que pasan por la zona se encuentran: 1, 2, 5, 8, 15, 26, 36, 42, 49, 65, 86, 88, 96, 104, 132, 134 y 163, entre otras.

En tren

Otra alternativa es el Ferrocarril Sarmiento, bajando en la estación Caballito, desde donde se puede llegar caminando en unos 5 a 10 minutos.

Ubicación exacta

El parque ocupa varias manzanas delimitadas por Av. Rivadavia, Rosario, Doblas y Beauchef, una zona clave del barrio que combina transporte, comercio y vida cultural.