La feroz guerra sudamericana que dejó a Bolivia sin salida al mar:

La guerra que dejó a Bolivia sin salida al mar Foto: Wikipedia

Hubo una guerra en Sudamérica que redibujó el mapa, encendió heridas diplomáticas que todavía laten y dejó a Bolivia sin costa propia. Se la conoce como Guerra del Pacífico y su chispa más visible fue un cóctel explosivo: salitre, tratados, impuestos y puertos estratégicos. Pero entre tanto uniforme, hay un dato que sorprende incluso a fanáticos de la historia: en el bando peruano combatió un joven argentino que décadas más tarde sería Presidente de la Nación. Sí: Roque Sáenz Peña, el mismo de la ley del voto secreto y obligatorio, estuvo en el frente y en una de las batallas más recordadas del conflicto.

El “día cero”: cuando Antofagasta cambió de bandera

El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas ocuparon Antofagasta, por entonces un puerto bajo soberanía boliviana. La fecha es clave: en Bolivia estaba previsto el remate de bienes vinculados a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, y la ocupación marcó el inicio de las operaciones que desembocaron en la guerra.

La guerra que cambió el mapa en Sudamérica Foto: Wikipedia

Detrás del desembarco había un conflicto diplomático previo: Bolivia había aprobado un incremento/impuesto de “10 centavos” vinculado a la explotación del salitre, y Chile lo consideró una transgresión al marco pactado con anterioridad. En paralelo, la existencia de un tratado secreto de alianza defensiva entre Perú y Bolivia (1873) elevó la tensión regional y terminó de cerrar cualquier salida “amable”.

¿Por qué se peleaba? El salitre, la plata del desierto

En pleno siglo XIX, el salitre y el guano eran más que recursos: eran combustible económico para Estados que buscaban recaudar, atraer capitales y consolidar soberanía en territorios fronterizos y desérticos. Ese escenario hizo que el litoral boliviano y el sur peruano fueran zonas codiciadas y, al mismo tiempo, difíciles de administrar desde capitales lejanas.

La guerra terminó involucrando a Chile contra la alianza Perú–Bolivia y, con la campaña en marcha, el dominio del mar se volvió decisivo: sin control naval, era casi imposible sostener abastecimiento y desembarcos en un teatro tan hostil como el desierto.

La historia inesperada: el argentino que se alistó por Perú

Acá aparece el giro que levanta cualquier nota: Roque Sáenz Peña, argentino, abogado, joven político, viajó a Lima y se incorporó como voluntario al Ejército peruano. Según reconstrucciones históricas, fue nombrado teniente coronel y participó en combates de la guerra, incluido el episodio que se volvió símbolo: el asalto y toma del Morro de Arica.

Roque Sáenz Peña (primero de derecha a izquierda)con parte del ejército peruano

Sáenz Peña fue herido y hecho prisionero, y con el tiempo regresó a su país para continuar una carrera política que lo llevaría, años después, a la presidencia argentina (1910–1914). Es decir: un futuro jefe de Estado argentino peleó en una guerra que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia.

Y ese detalle no es menor por el contexto: mientras en el Pacífico ardía la guerra, Argentina y Chile también atravesaban tensiones limítrofes en el Cono Sur, lo que cargaba de simbolismo la decisión personal de un argentino de tomar partido “en nombre de la causa americana”, como se recuerda en crónicas.

Arica: la batalla que se volvió leyenda y donde estuvo Sáenz Peña

El Morro de Arica fue más que una posición militar: era un punto clave de defensa y logística. En ese escenario, la historia peruana recuerda la decisión de resistir “hasta el último cartucho”, y la ofensiva chilena terminó imponiéndose. En los relatos sobre la jornada, Sáenz Peña figura entre los oficiales que combatieron en el asalto, y luego pasó al cautiverio.

La guerra, además, avanzó por campañas terrestres sucesivas, con ocupaciones y enfrentamientos que golpearon el corazón peruano y reconfiguraron el control territorial en el desierto y la costa.

El cierre con Perú: el Tratado de Ancón

La paz formal entre Chile y Perú llegó con el Tratado de Ancón (20 de octubre de 1883). En su texto, Perú cede Tarapacá a Chile “perpetua e incondicionalmente” y se establece la situación de Tacna y Arica bajo posesión chilena por un período, con un plebiscito previsto para definir soberanía.

Y la herida mayor: Bolivia, sin salida soberana al mar

Para Bolivia, la guerra tuvo un desenlace histórico y traumático: la pérdida de su litoral, que quedó consolidada más tarde. El Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Chile y Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre los territorios ocupados y, como compensaciones y mecanismos prácticos, fija el derecho de libre tránsito comercial por puertos chilenos y compromisos de infraestructura como el ferrocarril Arica–La Paz.

Guerra del Pacífico Foto: Wikipedia

Ese documento no devolvió a Bolivia una costa soberana, pero sí dejó establecidas reglas para su acceso logístico al Pacífico, un punto que atraviesa debates políticos hasta hoy.

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