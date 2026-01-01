La imagen más insólita de las playas argentinas: un hombre ofreciendo leche recién ordeñada

Lo que parece un relato surrealista ocurrió hace casi 100 años en plena temporada de verano. ¿Cómo se gestó este episodio que recientemente se volvió viral?

Un italiano llevó a su vaca directamente a la hermosa playa de Necochea Foto: Instagram @agnargentina

Llegó el verano y con él la temporada en la costa atlántica argentina. En ella hay imágenes recurrentes como las sombrillas, carpas, vendedores ambulantes y familias que viajan para desconectar. Pero hubo un año que lo revolucionó todo en Necochea: la presencia de una vaca lechera.

¿Cómo se gestó este extraño suceso que quedó registrado para la posteridad?

Necochea, Costa Atlántica. Foto Instagram @necocheatur

Necochea, un clásico de los veranos

Necochea está ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa atlántica, a 511 kilómetros de CABA. El partido fue creado en el año 1865 por las autoridades y el 12 de octubre de 1881 se fundó la ciudad cabecera con el mismo nombre. Esta fue realizada por grupo de vecinos liderados por Ángel Ignacio Murga.

Lleva su nombre en honor al general Mariano Necochea, granadero a caballo del ejército del libertador general José de San Martín, quien participó junto en el Combate de San Lorenzo y fue el responsable de redactar el parte de victoria por orden de su jefe cuando se reunieron ambos bajo el pino histórico de esa ciudad al finalizar el enfrentamiento.

Mariano Necochea

Como dato es interesante recalcar el rol de la masonería, ya que la mayoría de los fundadores pertenecían a la logia Sol Argentino 160. El acta de fundación de la ciudad lo deja en claro al invocar la protección del G.A.D.U. (Gran Arquitecto del Universo), y las firmas con tres puntos de la mayoría de los que suscribieron al acta.

El año 1911 fue bisagra con Necochea declarada ciudad y la Villa Díaz Vélez se incorporó al tejido urbano. El desarrollo turístico comenzó en los años 40, incentivando la construcción de numerosos hoteles, la urbanización y dotación de servicios a esta zona de la ciudad. Además, se realizaron trabajos de forestación y fijación de dunas dando forma al Parque Miguel Lillo.

Una vaca en la playa

Lo que parece ser un insólito momento de ficción ocurrió en la vida real: un hombre y una vaca en la playa. Resulta que un inmigrante italiano de 50 años decidió que para garantizar la frescura de su producto, la mejor idea era llevando la fuente misma a la arena. Así llevó al animal a cuestas, recorriendo las zonas de carpas y sombrillas, ofreciendo leche recién ordeñada a los veraneantes.

La iniciativa contó con el respaldo oficial. La Municipalidad, tras realizar rigurosos exámenes de salud tanto al propietario como al animal, otorgó el permiso formal para ejercer el comercio en literalmente la arena.

En la foto aparecen algunos veraneantes mientras saborean la saludable bebida Foto: Instagram @agnargentina

El servicio era visto como una garantía de pureza en una época donde la refrigeración y el transporte de lácteos eran desafíos logísticos importantes. Aunque resulte difícil de creer, este tipo de comercio ambulante con animales era común en algunas ciudades europeas y en Argentina se transformó en una de las grandes atracciones de la costa.

Qué hacer en Necochea, una de las playas más bellas de Argentina

Necochea tiene un montón de cosas para hacer, principalmente para los amantes de la playa, la naturaleza y la tranquilidad:

Disfrutar de sus playas y costanera: son kilométricas y amplias, ideales para descansar o hacer deportes como surf, windsurf o kitesurf. Además, la costanera es linda para caminar, andar en bici o tomar algo con vista al mar.

Recorrer el Parque Miguel Lillo: es un bosque gigante pegado a la playa, con senderos para caminar o hacer picnic. También hay un sector con juegos para chicos y alquiler de bicicletas.

Conocer Quequén: cruzando el río, Quequén tiene playas más tranquilas y algunas de las mejores olas para surfear. A su vez, se puede visitar el Faro Quequén, que tiene una vista increíble.

Centro y gastronomía : hay ferias artesanales y locales con buenos mariscos y pescados frescos. Vale la pena probar las clásicas medialunas de Necochea.

Actividades al aire libre: hay cabalgatas por la playa y el bosque.

Visitar las Cascadas del Quequén : un paisaje natural muy lindo a pocos kilómetros.

Conocer el balneario Los Ángeles: es una playa más virgen y alejada del ruido.

Necochea. Foto: Instagram @necocheatur

Cómo llegar a Necochea