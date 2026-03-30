Islas Malvinas Foto: argentina.gob

El mapa nunca es neutral. Detrás de cada nombre geográfico hay historia, disputa, poder y memoria. Las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico Sur y profundamente ligadas a la identidad argentina, son quizás uno de los ejemplos más claros de cómo un territorio puede cambiar de nombre según quién lo mire y desde dónde. En pleno siglo XXI, incluso las plataformas digitales como Google Maps reflejan esa tensión histórica que sigue abierta.

Lejos de tratarse de una simple cuestión lingüística, la forma en que se nombra a las Malvinas en el mundo habla de soberanía, diplomacia y relatos contrapuestos que se arrastran desde hace más de dos siglos.

Islas Malvinas: así las nombra Google Maps en Argentina y Reino Unido

Si una persona abre Google Maps desde Argentina, el archipiélago aparece claramente identificado como Islas Malvinas. No es casual: se trata del nombre oficial utilizado por el Estado argentino y de uso cotidiano en el país, vinculado a una historia que se remonta a la presencia francesa en el siglo XVIII y al término Îles Malouines, castellanizado con el paso del tiempo.

En cambio, al realizar la misma búsqueda desde el Reino Unido, el nombre que figura es Falkland Islands, denominación adoptada por la corona británica desde 1690, cuando el marino John Strong nombró el estrecho en honor al vizconde de Falkland, y que luego se extendió a todo el archipiélago.

Pero la diferencia no termina allí. También cambian los nombres internos:

Puerto Argentino pasa a ser Port Stanley

Isla Soledad , East Falkland

Gran Malvina, West Falkland

Google explica que estas variaciones responden a criterios de localización, idioma y reconocimiento de disputas territoriales vigentes, una política que aplica a otros conflictos geográficos del mundo. En este caso, el mapa digital se convierte en un reflejo directo del conflicto de soberanía que la ONU aún considera un proceso de descolonización inconcluso.

Mapa detallado de Malvinas Foto: argentina.gob

Con doble nombre: el asombroso caso de Alemania y España

La situación se vuelve todavía más interesante cuando se observa el caso de países que no están directamente involucrados en la disputa, como Alemania o España. Desde estas naciones, Google Maps suele mostrar una fórmula combinada: “Falkland Islands (Islas Malvinas)” o “Islas Malvinas (Falkland Islands)”, una solución intermedia que reconoce ambas denominaciones.

En Alemania, por ejemplo, predomina visualmente el nombre inglés, pero el término en español aparece entre paréntesis. Esto no es un gesto menor: revela un intento de mantener neutralidad diplomática frente a un conflicto que sigue siendo sensible a nivel internacional.

España, en tanto, tiene una particularidad histórica y cultural. El uso del español y su propia experiencia con disputas territoriales, como Gibraltar, hacen que el nombre Islas Malvinas tenga mayor presencia en medios, documentos y debates públicos, aunque las plataformas globales mantengan el doble criterio para no tomar partido explícito.

Incluso organismos internacionales siguen esta lógica. Las Naciones Unidas utilizan oficialmente la fórmula “Falkland Islands (Malvinas)”, dejando en claro que no se trata solo de un nombre, sino de una cuestión política e histórica aún sin resolver.

Islas Malvinas. Foto: NA.

Mucho más que una cuestión de mapas

Que un territorio tenga uno, dos o más nombres no es una rareza en el mundo. Pero en el caso de las Islas Malvinas, cada denominación condensa siglos de exploraciones, ocupaciones, guerras y reclamos diplomáticos. El nombre cambia según el país, el idioma y la posición política, pero la discusión de fondo permanece intacta.

En tiempos donde los mapas digitales parecen verdades absolutas, las Malvinas recuerdan que incluso la tecnología más moderna sigue marcada por la historia. Y que, a veces, un simple nombre alcanza para contar un conflicto entero.