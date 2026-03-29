Nuevos ataques en Medio Oriente Foto: EFE.

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este domingo que lanzó una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra su enemigo Israel y varias bases de Estados Unidos en Medio Oriente.

“En la primera fase de esta operación, las infraestructuras de operaciones aéreas y de drones, así como los arsenales en las bases estadounidenses de Camp Victory (Irak), Arifjan (Kuwait) y Al Jarj (Arabia Saudí), fueron atacadas con misiles y drones”, señala el comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní que recogió la agencia Tasnim.

También, en el mismo comunicado, mencionaron que atacaron “con precisión los escondites” de Estados Unidos, Israel y el grupo kurdo iraquí en varias zonas en Arad, el Néguev y Tel Aviv (en Israel), y también en Erbil (Irak), la Quinta Flota Naval estadounidense (en Bahrein) y Al-Dhafra (en los Emiratos Árabes Unidos), en la oleada 86 de la llamada “Operación Promesa Verdadera 4”, que señaló que se lleva a cabo “en múltiples etapas”.

Más ataques y fuego cruzado entre Irán, EE.UU. e Israel

La Guardia Revolucionaria había asegurado horas antes haber destruido un avión de control y vigilancia aérea de Estados Unidos, que era conocido como AWACS, en el contexto de un ataque con un misil que fue lanzado contra una base aérea estadounidense en Arabia Saudita.

“Un avión E-3, conocido como AWACS, capaz de identificar, comandar y controlar aeronaves en vuelo en la base de Al-Kharj en Arabia Saudita, fue destruido por completo, y otras aeronaves cercanas también sufrieron graves daños”, se detalla en la nota que fue recogida por la agencia Fars.

A su vez, el pasado viernes, al menos 12 militares estadounidenses fueron heridos en otro ataque iraní contra la base aérea de Al Jarj. Entre los heridos, dos de ellos resultaron de gravedad, según detallaron funcionarios estadounidenses.

Consecuencias de los ataques aéreos en Medio Oriente. Foto: EFE

En este mismo contexto, altos funcionarios iraníes lanzaron fuertes advertencias ante una posible incursión terrestre en su territorio. El presidente del Parlamento acusó a Estados Unidos de hablar de negociaciones mientras planeaba un ataque en secreto, y aseguró que Irán está preparado para enfrentarlo.

A su vez, voceros militares advirtieron que cualquier ofensiva terminaría con la derrota y captura de tropas estadounidenses, mientras que un comandante del Ejército endureció aún más el tono al afirmar que responderán con extrema violencia y que Irán decidirá el desenlace del conflicto.