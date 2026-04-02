El llanto de Lorenzo en el acto del 2 de abril:

Lorenzo, el nene que se emocionó al hablar de su abuelo excombatiente Foto: captura video

En cada 2 de abril, la Argentina vuelve a mirar hacia adentro. La memoria nacional se activa, pero también lo hacen las historias íntimas, las familiares, las que no entran en los manuales de historia, pero atraviesan generaciones enteras. Este año, en la localidad cordobesa de Piquillín, ese sentimiento colectivo encontró su voz en un niño: Lorenzo, quien se quebró en llanto mientras homenajeaba a su abuelo, Luis Félix Lucero, excombatiente de Malvinas.

Aunque nunca llegó a conocerlo en persona, su relato emocionó a todos los presentes en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Frente al micrófono, Lorenzo se aferró a las palabras que le transmitió su papá. Había algo más que nervios: había historia, había ausencia, había amor.

“Mi papá me contó que mucho de lo que vivió allá fue muy duro y que a mi abuelo no le gustaba hablar de eso porque le causaba dolor”, dijo con la voz quebrada.

El silencio que siguió fue tan fuerte como sus palabras. En ese momento, la figura de Luis, su abuelo, pareció hacerse presente entre la emoción colectiva.

El nene que rompió en llanto al recordar a su abuelo excombatiente de Malvinas

Un legado que atraviesa generaciones

Luis Félix Lucero fue uno de los jóvenes que, en 1982, enfrentó el frío, el hambre, el miedo y la incertidumbre en las Islas Malvinas. Como tantos veteranos, volvió con marcas imborrables. Lorenzo, en su discurso, contó que su abuelo sufrió secuelas físicas crónicas, especialmente fuertes dolores en las piernas que empeoraban cada invierno. Era una herida silenciosa, una memoria corporal de aquel conflicto que nunca desapareció.

“Eso me hizo entender que en la guerra no hay cosas lindas. Las personas hacen lo que pueden para sobrevivir. Nunca nadie debería pasar por una guerra. Nunca más”, expresó con una madurez que sorprendió a todos.

Sus palabras fueron un recordatorio de algo esencial: Malvinas no es solo un reclamo soberano, es también una historia humana atravesada por dolor y resiliencia.

El valor de recordar a quienes ya no pueden contar su historia

Pese a no haber escuchado nunca la voz de su abuelo hablando de Malvinas, Lorenzo dejó claro que su familia mantiene vivo su recuerdo. Lo hace desde el amor, desde la memoria activa y desde el respeto absoluto por todos aquellos que combatieron.

Su homenaje no fue solo un acto escolar o comunitario: fue una restitución simbólica. Fue darle voz a un veterano que eligió el silencio para no revivir el sufrimiento. Y, al mismo tiempo, fue un abrazo a todas las familias que cargan con historias similares.

En un país donde miles de hogares aún contienen fotos, medallas y recuerdos de 1982, Lorenzo representó a una nueva generación que no olvida, que pregunta, que quiere entender y que mantiene viva la memoria.

“Las Malvinas son y serán para siempre argentinas”

El cierre del discurso fue contundente. Con lágrimas en los ojos pero con un tono firme, el nene proclamó:

“Las Malvinas son y serán para siempre argentinas”.

El público estalló en aplausos. No era un repetido eslogan, sino la afirmación de un sentimiento heredado, de una convicción que une a varias generaciones.

Soldados argentinos en Malvinas

A 44 años de la guerra, una lección desde la voz más joven

Hoy, a 44 años de la Guerra de Malvinas, el mensaje de Lorenzo interpela. ¿Cómo hablamos de Malvinas? ¿Desde el dolor o desde el homenaje? ¿Desde la memoria o desde la repetición automática?

Tal vez la respuesta esté en este niño cordobés que, sin haber estado allí, entendió lo esencial: que la guerra deja cicatrices visibles e invisibles, que marca cuerpos y familias, y que solo a través de la memoria se puede evitar que la historia vuelva a repetirse.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Su llanto no fue un gesto de debilidad, sino un acto de justicia. Porque recordar es un ejercicio que se construye todos los días y que, a veces, se encarna en voces pequeñas que dicen grandes verdades.

En este 2 de abril, la emoción de Lorenzo quedó grabada como un recordatorio poderoso de que la memoria no envejece: se hereda. Y que, incluso desde el corazón de un niño, puede resonar más fuerte que nunca.