El Rey Carlos y Andrés Foto: Archivo cedoc

La Guerra de Malvinas sigue proyectando su sombra sobre la política, la historia y hasta la monarquía británica. A más de cuatro décadas del conflicto bélico de 1982 entre la Argentina y el Reino Unido, un detalle poco conocido volvió a llamar la atención pública: la insignia militar que el rey Carlos III decidió no retirarle al Príncipe Andrés, aun después de su abrupta caída en desgracia dentro de la familia real. Se trata de la South Atlantic Medal, una condecoración directamente ligada a su participación en la guerra.

La decisión del monarca reavivó debates históricos, simbólicos y políticos, conectando el pasado bélico con las tensiones actuales de la Corona británica.

South Atlantic Medal, la medalla que el rey Carlos III le “perdonó” al Príncipe Andrés

La South Atlantic Medal fue creada en 1982 para reconocer a los miembros de las Fuerzas Armadas británicas que participaron activamente en la Guerra de Malvinas. No era una condecoración honorífica más: implicaba presencia real en el teatro de operaciones, en condiciones extremas y bajo riesgo directo.

A su regreso de Malvinas, Andrés fue recibido como un héroe Foto: OBSERVAORIOMALVINAS.LEGISRN.GOV.AR

El Príncipe Andrés, tercer hijo de la reina Isabel II, recibió esta medalla por su desempeño durante el conflicto. Décadas más tarde, ya convertido en una figura incómoda para la monarquía por escándalos personales y judiciales, fue despojado de títulos, rangos militares honorarios y funciones oficiales. Sin embargo, Carlos III tomó una decisión clave: Andrés podría conservar sus medallas ganadas en combate, incluida la South Atlantic Medal.

En el protocolo británico, esto no es un gesto menor. El mensaje fue claro: lo actuado en la guerra no se revisa, incluso cuando el protagonista ha perdido todo reconocimiento público posterior. Para la Corona, la experiencia militar en Malvinas permanece separada del descrédito personal.

¿Cuál fue el rol del Príncipe Andrés en la Guerra de Malvinas?

En 1982, Andrés tenía apenas 22 años. No era una figura decorativa ni un observador distante: se desempeñó como piloto de helicópteros Sea King de la Royal Navy, embarcado en el portaaviones HMS Invincible. Sus funciones incluían misiones de reconocimiento, transporte y apoyo logístico en una de las zonas más hostiles del conflicto.

A diferencia de otros miembros de la realeza europea, Andrés no evitó el frente de batalla. De hecho, el gobierno británico de entonces evaluó retirar al príncipe del conflicto por razones de seguridad, pero la reina Isabel II insistió en que continuara cumpliendo sus funciones como cualquier otro oficial.

Ese antecedente fue determinante para que, años más tarde, incluso sus críticos reconocieran que su papel en Malvinas fue real y operativo. No comandó tropas ni protagonizó maniobras decisivas, pero estuvo allí, voló en condiciones de guerra y compartió riesgos con el resto de la tripulación.

Se especializó como piloto de helicópteros y fue destinado al Escuadrón Aeronaval 820. Foto: Archivo

De héroe de guerra a perderlo todo: la cronología del Príncipe Andrés

Tras la Guerra de Malvinas, el Príncipe Andrés regresó al Reino Unido como una figura fortalecida. La prensa lo llamó durante años “el héroe de Falklands”, y su carrera militar continuó hasta alcanzar el rango de comandante. Durante décadas, fue uno de los rostros más activos de la familia real.

Sin embargo, el giro histórico llegó mucho después. A partir de la década de 2010, su nombre comenzó a vincularse con el financista Jeffrey Epstein y a denuncias de abuso sexual que, aunque no llegaron a juicio penal en el Reino Unido, destruyeron su imagen pública. En 2022, un acuerdo extrajudicial marcó el punto de no retorno.

Ese mismo año, Andrés:

Perdió el tratamiento de “Su Alteza Real”.

Fue relevado de todos los cargos oficiales.

Dejó de representar institucionalmente a la Corona.

Lo que no perdió fueron sus condecoraciones militares. Para Carlos III, quitarle la South Atlantic Medal habría implicado reescribir la historia de Malvinas desde una lógica política actual, algo que la monarquía evitó deliberadamente.

Una decisión con peso histórico

La permanencia de la insignia no reivindica al Príncipe Andrés como figura pública, pero sí preserva un capítulo concreto de la historia militar británica, directamente vinculado con la Guerra de Malvinas. En ese gesto silencioso, la Corona reafirma su mirada tradicional: la guerra pertenece al pasado y no se juzga con los criterios del presente.

Para la Argentina, Malvinas sigue siendo una causa abierta; para el Reino Unido, también lo es, aunque desde otra narrativa. Y en ese cruce, una pequeña medalla vuelve a recordar que los símbolos, incluso los más discretos, siguen cargados de historia.