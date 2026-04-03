El nacimiento de Boca Juniors Foto: Foto generada con IA

En el corazón del barrio de La Boca, lejos de los estadios llenos y de los títulos internacionales, existe un rincón que guarda uno de los momentos fundacionales más importantes del deporte argentino. Plaza Solís, un espacio verde discreto, cargado de historia, fue el escenario donde, casi sin saberlo, un grupo de jóvenes encendió la chispa de lo que con el tiempo se convertiría en Boca Juniors, uno de los clubes más populares y reconocidos del planeta.

La Boca a comienzos del siglo XX: inmigrantes, trabajo y fútbol

A principios del siglo XX, La Boca era un barrio marcado por la inmigración, especialmente italiana, por el trabajo portuario y por una identidad propia, fuerte y solidaria. En ese contexto, el fútbol comenzaba a ocupar un lugar central entre los jóvenes, como forma de encuentro, pertenencia y expresión barrial.

Fue allí donde Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana y los hermanos Juan y Teodoro Farenga, hijos de inmigrantes y vecinos del barrio, compartían una idea que rondaba cada charla: fundar un club propio, que representara a La Boca y a su gente.

Los fundadores de Boca Juniors. Foto: www.bocajuniors.com.ar

Del living a la plaza: el momento fundacional

La historia cuenta que la primera reunión se realizó en la casa de Esteban Baglietto, pero fue interrumpida. Sin un lugar cerrado donde continuar, los jóvenes salieron a la calle y se sentaron en un banco de Plaza Solís. Allí, el 3 de abril de 1905, tomaron la decisión definitiva: nacía el Club Atlético Boca Juniors.

El nombre no fue casual. “Boca”, por el barrio que los vio crecer, y “Juniors”, siguiendo la moda de la época y el prestigio del fútbol británico. Sin actas formales ni discursos solemnes, el club se fundó con lo que más tenían: entusiasmo, pertenencia y un fuerte sentido comunitario.

Plaza Solís: primer espacio público de La Boca

La elección del lugar tampoco fue azarosa. Plaza Solís, inaugurada en 1894, fue la primera plaza pública del barrio y desde sus orígenes funcionó como punto de encuentro social, político y cultural de los vecinos.

Diseñada paisajísticamente por Carlos Thays, la plaza se convirtió en testigo silencioso de la vida cotidiana de La Boca y, sin proponérselo, en el kilómetro cero de la historia xeneize.

Hoy, una placa conmemorativa señala el sitio exacto donde habría estado el banco original, recordando a quienes pasan que allí se gestó una pasión que atraviesa generaciones.

Plaza Solís Foto: Instagram @filial_xeneizes_sur

Los primeros pasos de una leyenda

Apenas 18 días después de su fundación, Boca disputó su primer partido frente a Mariano Moreno, con una victoria por 4 a 0. Aquella camiseta inicial, blanca con tiras negras cosidas a mano, distaba mucho de los colores que luego conquistarían el mundo, pero marcó el inicio de una identidad inquebrantable.

Con el tiempo llegarían el azul y amarillo, los campeonatos locales, las vueltas olímpicas internacionales y estadios colmados. Pero todo comenzó ahí, en una plaza de barrio, sin sponsors ni cámaras, solo con sueños.

Hinchada de Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

Un lugar que trasciende el fútbol

Plaza Solís no es solo un espacio verde ni un punto turístico para los hinchas. Es un símbolo de cómo las grandes historias suelen nacer en la sencillez, cuando la pasión y la identidad se encuentran.

Más de un siglo después, ese banco imaginario sigue siendo una postal viva de la historia argentina, recordando que Boca Juniors nació del barrio, para el barrio, y desde allí conquistó al mundo.