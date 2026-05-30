Atahualpa Yupanqui Foto: Archivo

Hay canciones que no pertenecen solo a una época: se vuelven memoria colectiva. “El arriero va” es una de ellas, una obra que nació en la Argentina profunda y terminó convertida en una pieza clave de la música popular por su potencia poética, su mirada social y su capacidad para atravesar generaciones sin perder vigencia.

Escrita y grabada por primera vez en 1944 y registrada poco después en SADAIC, la canción quedó asociada para siempre a Atahualpa Yupanqui, aunque la música también se vincula a Antonietta Paule Pepin Fitzpatrick, más conocida como Nenette, la compañera artística de Don Ata, que firmaba muchas obras bajo el seudónimo Pablo del Cerro.

El arriero va de Atahualpa Yupanqui

Lo extraordinario de esta zamba no fue solo su belleza musical, sino su capacidad para romper con el folklore pintoresquista y poner en el centro al trabajador rural, al hombre anónimo del camino, al que carga con el esfuerzo mientras otros se quedan con la riqueza. Por eso, con el paso del tiempo, la obra empezó a ser leída como una de las primeras grandes canciones de protesta del cancionero argentino.

Qué historia inspiró a Atahualpa Yupanqui para componer “El arriero va”

La semilla de la canción apareció en Anta, Salta, durante una travesía de Yupanqui por los montes del norte argentino hacia 1944. Según relató el propio artista, en medio de una jornada junto a su amigo “Mushinga” Ruiz Huidobro, vio pasar a un arriero que llevaba una tropa de vacas por una senda casi desierta. [

Ese hombre era Antonio Fernández, conocido como Don Anto, y fue él quien disparó la idea central de la obra. Cuando Yupanqui le preguntó por qué iba tan apurado, el arriero respondió con una frase sobre cargar con culpas y hacienda ajena, una imagen que el músico anotó en el momento y que luego transformó en el núcleo simbólico de la canción.

Lo que hizo grande a Yupanqui fue justamente eso: escuchar donde otros apenas oían pasar el viento. Su obra se alimentó de peones, gauchos, jornaleros, caminos y relatos mínimos de la vida rural, y en esa sensibilidad encontró una forma nueva de contar el país, más cercana al dolor real que a la postal de museo.

Atahualpa Yupanqui Foto: Wikipedia

En ese sentido, “El arriero va” no surgió como una canción decorativa sobre el paisaje, sino como una escena de la desigualdad convertida en arte. Esa raíz concreta, nacida en una conversación breve con un trabajador del monte salteño, explica por qué todavía hoy la canción suena actual y conserva una fuerza emocional difícil de igualar.

Cómo surgió la icónica reversión de Divididos

Décadas después, la canción encontró una nueva vida en manos de Divididos, la banda liderada por Ricardo Mollo y Diego Arnedo, que la llevó al terreno del rock con una intensidad inesperada. La versión apareció en 1993 dentro de “La era de la boludez”, el disco que terminó de consolidar al grupo como una de las grandes potencias del rock argentino.

Según contó Mollo, aquella reversión nació de una zapada blusera a la que le faltaba una letra. En medio de ese clima eléctrico y casi espontáneo, empezó a entrar la letra de Yupanqui, y el cruce funcionó de inmediato: el pulso del blues y la densidad de la zamba se abrazaron sin perder identidad.

La historia de esa versión tiene, además, un detalle que la volvió todavía más significativa. En una gira por el interior, un hombre se acercó a Mollo en un bar de ruta y le pidió que le explicara a su hijo que la canción no era de Divididos, sino de Atahualpa Yupanqui, una escena que dejó en evidencia hasta qué punto la reversión había sido absorbida por una nueva generación.

Ese episodio no minimiza el valor de la banda: al contrario, confirma la magnitud de su lectura. Divididos no reemplazó a Yupanqui; lo volvió a poner en circulación para públicos que quizás nunca habían llegado al folklore tradicional, y lo hizo sin vaciarlo de sentido, manteniendo intacta la carga social y emocional de la obra.

Por qué “El arriero va” se convirtió en un clásico del folklore argentino

La primera razón es artística: Atahualpa Yupanqui cambió la manera de escribir folklore. En lugar de limitarse a describir paisajes o costumbres, puso en primer plano la vida del hombre común, sus penas, su trabajo y sus silencios, una decisión estética que transformó para siempre el género.

La segunda razón es histórica: la canción logró condensar una denuncia social en una imagen sencilla y profundamente argentina. Por eso distintos análisis la consideran una pieza fundacional dentro de la canción social del país y un punto de quiebre frente al folklore más complaciente o meramente decorativo.

Atahualpa Yupanqui Foto: Wikipedia

La tercera razón tiene que ver con su capacidad de viajar entre generaciones y géneros. Fue interpretada por artistas del folklore, del canto popular y del rock, y su permanencia demuestra que una gran obra no depende del formato, sino de la verdad que contiene.

También influyó el peso cultural de su autor. El Ministerio de Cultura define a Yupanqui como una figura decisiva del folklore argentino, un artista que renovó la música nacional con una mirada personal sobre las costumbres, la vida cotidiana y la identidad del país. Dentro de ese legado, “El arriero va” ocupa un lugar central porque resume como pocas canciones la unión entre poesía, paisaje, injusticia y memoria.

Por eso “El arriero va” no envejece. Porque no habla solo de un arriero, ni de una región, ni de una época: habla de una herida social que sigue abierta y de una música capaz de nombrarla con belleza. Y cuando una canción logra eso, deja de ser apenas folklore para convertirse en patrimonio emocional de un país.