Folklore y cumbia en San Martín Foto: Municipalidad

Cuando el calendario marca el cierre de mayo, Santa Trinidad suele encender una chispa especial: esa mezcla de ganas de encontrarse, compartir mesa, escuchar música en vivo y bailar sin apuro. Este sábado 30 de mayo, el Club San Martín vuelve a convertirse en punto de reunión con una propuesta bien criolla y popular: un gran baile familiar con cumbia y folklore para disfrutar en comunidad.

La cita es desde las 21:00, con un formato pensado para que puedan sumarse vecinos y vecinas de todas las edades (siempre respetando las condiciones del evento y del lugar). La noche contará con música en vivo de Oro Negro y Los Lirios, dos nombres que prometen ritmo, clásicos y pista llena.

Una noche para bailar y para reencontrarse

Más allá del show, estos bailes tienen algo que no se compra: el clima de pueblo, las charlas al paso y el “¿cómo andás?” que se multiplica en la entrada, en la cantina o al borde de la pista. En tiempos donde todo parece ir rápido, un evento así funciona como pausa necesaria: música fuerte, abrazos, anécdotas y esa sensación de que la fiesta también es identidad.

Coronel Suárez se viste de cumbia Foto: Instagram @sanmartinsantatrinidad

El Club San Martín se prepara para recibir a quienes buscan una salida distinta: un plan simple, accesible y con espíritu familiar. La combinación de cumbia + folklore le pone variedad al repertorio: desde los temas que se cantan con el corazón hasta los que piden palmas y vuelta entera en la pista.

¿Qué vas a encontrar en el baile?

Música en vivo con artistas convocantes y una propuesta bien bailable.

Ambiente familiar y de encuentro social, ideal para ir en pareja, con amigos o en grupo.

Una noche completa : llegar temprano, acomodarse, comer algo en el lugar y quedarse hasta el último tema.

Energía de club: esas noches donde el salón se transforma en fiesta y la semana queda lejos.

Gran baile familiar en Santa Trinidad. Video: Instagram @sanmartinsantatrinidad

Datos clave (para guardar y compartir)

Fecha: sábado 30 de mayo

Hora: 21:00

Lugar: Club San Martín , Santa Trinidad

Shows: Oro Negro + Los Lirios

Estilos: cumbia y folklore

El club San Martín donde se realizará el evento Foto: Instagram @sanmartinsantatrinidad

Entradas y recomendaciones

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, conviene consultar con anticipación la modalidad de entradas, valores, disponibilidad de mesas y cualquier detalle logístico directamente con la organización o el club (por canales oficiales). La recomendación práctica: llegar temprano, especialmente si vas con grupo, para elegir buen lugar y arrancar la noche sin correr.

Por qué estos eventos importan

Además del baile, cada encuentro en un club de pueblo sostiene algo más grande: el trabajo de instituciones locales, la actividad cultural y el tejido comunitario. Por eso, cuando hay música en vivo y pista abierta, no es “una salida más”: es una excusa perfecta para encontrarse, apoyar lo local y volver a casa con la alegría renovada.

Cómo llegar al Club San Martín (Santa Trinidad)

El baile familiar se realiza en el Club San Martín de Santa Trinidad (Pueblo Santa Trinidad, partido de Coronel Suárez), con inicio desde las 21:00.

En auto (desde Coronel Suárez)

Santa Trinidad está a pocos kilómetros de la ciudad cabecera de Coronel Suárez, así que el viaje es corto y directo. Paso a paso recomendado:

Llegá hasta Coronel Suárez. Tomá el acceso hacia Pueblo Santa Trinidad (en minutos estás en el pueblo). Una vez en Santa Trinidad, seguí la navegación hasta Club San Martín (o consultá señalización/locales: es una institución muy conocida en la localidad).

En micro + tramo final

Si venís desde otra ciudad, una alternativa práctica es:

Viajar en micro hasta Coronel Suárez (hay servicios interurbanos según origen). Desde la terminal, hacer el último tramo a Santa Trinidad en remís/taxi o vehículo particular (es cerca).

Referencia rápida (para quienes vienen desde Bahía Blanca)

Como guía orientativa, el viaje en auto desde Bahía Blanca a Santa Trinidad suele tomar alrededor de 2 h 10 min (según tránsito), utilizando rutas principales del corredor regional.