Chascomús fue fundado el 30 de mayo de 1779 Foto: Argentina turismo

A poco más de una hora y media de Buenos Aires, Chascomús conserva una identidad propia que atraviesa siglos de historia. Su desarrollo no puede entenderse sin tres elementos clave: la frontera, el ferrocarril y la laguna. Lo que hoy es una ciudad turística reconocida comenzó como un asentamiento estratégico de defensa en la provincia de Buenos Aires y fue creciendo con el paso del tiempo hasta transformarse en un punto de referencia del interior bonaerense.

Cuándo se fundó Chascomús y cuál fue su origen

La historia de Chascomús tiene raíces profundas. Antes de su fundación formal, esta región de praderas y lagunas ya había sido explorada por los españoles. Según la información oficial del municipio, Juan de Garay recorrió estas tierras en 1581, mientras que en 1640 se asentaron pobladores con ganado cimarrón entre la laguna y el río Samborombón. Sin embargo, durante décadas siguió siendo territorio de frontera.

El punto de partida oficial llegó el 30 de mayo de 1779, cuando el capitán de Blandengues Pedro Nicolás Escribano fundó el Fuerte San Juan Bautista de Chascomús. Ese fuerte fue la base a partir de la cual comenzó a organizarse la futura ciudad. En aquel contexto, Chascomús era una de las últimas líneas defensivas de la provincia, en pleno avance sobre la frontera sur bonaerense.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Los primeros pobladores estuvieron formados por milicianos, blandengues, gauchos, negros esclavos e inmigrantes, lo que convirtió desde el inicio a Chascomús en una comunidad diversa. El primer censo de poblaciones fronterizas, realizado en 1780, registró 374 habitantes, mostrando que el poblado ya empezaba a consolidarse alrededor del fuerte y de la vida cotidiana ligada al territorio pampeano.

Cómo evolucionó Chascomús con el paso del tiempo

Con el avance del siglo XIX, Chascomús dejó de ser únicamente un punto militar y se transformó en un núcleo político y productivo cada vez más importante. En 1808 fue designada cabecera del partido con el nombramiento de un Alcalde de Hermandad, lo que consolidó su rol administrativo dentro de la región. Décadas después, en 1873, fue declarada oficialmente ciudad.

En su historia también quedaron marcados momentos intensos, como la batalla de los Libres del Sur en 1839, un episodio central para la memoria local, ocurrido en medio de la oposición al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Ese hecho forma parte del relato político e histórico de Chascomús y sigue presente en la identidad de la ciudad.

Batalla de Chascomús

Otro gran salto llegó con la infraestructura. La llegada del Ferrocarril del Sud en 1865 impulsó un fuerte crecimiento económico y social. Chascomús pasó a ser “punta de rieles”, lo que modificó su fisonomía, fortaleció el comercio y consolidó su vínculo con Buenos Aires. Ese proceso fue clave para que la ciudad expandiera su influencia en la región y afianzara su perfil productivo.

La laguna de Chascomús, clave en la identidad de la ciudad

Si hay un elemento inseparable de la historia local, ese es la laguna de Chascomús. La ciudad creció a su orilla y convirtió ese paisaje en su mayor símbolo. De acuerdo con el sitio oficial de turismo, se trata de la laguna más grande del sistema de Encadenadas, un entorno natural que con el tiempo se volvió la atracción más importante del destino.

La laguna no solo explica parte del desarrollo urbano, sino también su presente turístico. Hoy es el gran punto de encuentro de visitantes y vecinos, con actividades que van desde caminatas por la costanera hasta pesca, deportes náuticos, paseos en bicicleta y atardeceres sobre el agua. En Chascomús, la naturaleza no es un complemento: es parte del ADN de la ciudad.

Lugares históricos para visitar en Chascomús

Quienes viajan a la ciudad no solo encuentran paisajes tranquilos, sino también un patrimonio cultural muy valioso. Uno de los sitios más destacados es el Museo Pampeano, donde se exhiben piezas que permiten reconstruir la historia de la región y entender el vínculo entre la cultura gauchesca, la frontera y el crecimiento local. Según la información municipal, es uno de los principales atractivos patrimoniales de Chascomús.

El casco histórico de Chascomús Foto: Instagram @turismochascomus

Otro lugar imperdible es la Casa de Casco, un espacio ligado a una de las familias históricas de la ciudad y ubicado dentro del casco urbano tradicional. A esto se suma el Centro Cultural Municipal Vieja Estación y Museo Ferroviario, ideal para comprender la importancia que tuvo el tren en el desarrollo económico y social de Chascomús.

Entre los sitios más simbólicos aparece también la Capilla de los Negros, uno de los espacios con mayor valor histórico y cultural. El municipio destaca que fue declarada Lugar Histórico Nacional en 1962 y que desde 2012 fue establecida por la UNESCO como sitio de memoria. Se trata de una visita fundamental para entender la presencia afro en la historia argentina y el legado cultural que forma parte de Chascomús.

La Capilla de los Negros. Foto: CIPDH

En el centro cívico, la plaza principal ocupa el lugar donde estuvo el antiguo Fuerte San Juan Bautista, núcleo fundacional de la ciudad. Cerca de allí se levanta el Palacio Municipal, cuya historia institucional comenzó en el siglo XIX y cuya nueva sede fue impulsada en 1939, convirtiéndose en otra postal destacada del patrimonio urbano local.

Cómo llegar a Chascomús desde Buenos Aires

Una de las razones por las que Chascomús se convirtió en una escapada clásica es su fácil acceso. La ciudad está ubicada a unos 120 kilómetros de la Capital Federal y se puede llegar directamente por la Autovía 2, una de las rutas más importantes del corredor atlántico. También cuenta con ingreso por la Ruta Provincial 20.

En auto, el trayecto desde Buenos Aires ronda una hora y media, dependiendo del tránsito. Además, la ciudad cuenta con conexión ferroviaria desde Plaza Constitución y alternativas de transporte terrestre desde distintos puntos de la provincia, lo que la vuelve una opción práctica tanto para una escapada de fin de semana como para una visita corta entre semana.

Por qué Chascomús sigue siendo una de las ciudades más atractivas de Buenos Aires

Chascomús no es solo laguna ni solo historia: es la combinación de ambas cosas. Nació como fortín de frontera, creció con el campo, se expandió con el tren y encontró en su paisaje natural una marca propia que todavía hoy la distingue dentro de la provincia de Buenos Aires.

Esa mezcla entre memoria, patrimonio, agua, vida tranquila y cercanía con la Capital es la que explica por qué sigue siendo uno de los destinos más elegidos. Visitar Chascomús es, en cierto modo, recorrer una parte del origen bonaerense y descubrir cómo una ciudad pudo evolucionar sin perder su esencia junto a la laguna.