Cómo se formó y cuáles fueron sus consecuencias Foto: Infobae

Hubo una tarde de verano en la Argentina que quedó marcada para siempre por el horror. En apenas unos minutos, una ciudad santafecina vio cómo el cielo cambiaba de color, el aire se volvía irrespirable y una fuerza imposible de frenar arrasaba casas, árboles, autos y vidas. Lo que pasó en San Justo, provincia de Santa Fe, el 10 de enero de 1973, todavía hoy es recordado como el episodio meteorológico más devastador de la historia nacional y uno de los más intensos jamás registrados en todo el hemisferio sur.

La dimensión de la tragedia fue tan extraordinaria que, décadas después, el caso sigue siendo estudiado por especialistas y recuperado por sobrevivientes que no lograron borrar de su memoria aquel ruido ensordecedor ni la imagen de un pueblo convertido en ruinas. El saldo oficial habló de 63 muertos y más de 200 heridos, aunque con el correr de los años distintas reconstrucciones periodísticas mencionaron cifras incluso más altas. Lo que no está en discusión es que San Justo vivió el día más oscuro de su historia.

El tornado más fuerte de Sudamérica: qué ciudad de Santa Fe quedó totalmente destruida en 1973

La ciudad fue San Justo, ubicada en el centro-norte de Santa Fe. En 1973 era una localidad tranquila, de ritmo pueblerino, donde el almuerzo y la siesta marcaban el pulso de una jornada típica de enero. Pero ese miércoles, poco después del mediodía, el paisaje empezó a cambiar de forma inquietante: calor sofocante, humedad extrema, presión baja y nubarrones oscuros comenzaron a cubrir el cielo. Nadie imaginaba que estaba por formarse el tornado más violento documentado en Sudamérica.

El fenómeno fue catalogado como F5 en la escala Fujita, el nivel más alto de destrucción. Esa clasificación no fue menor: implica vientos capaces de devastar estructuras sólidas, arrastrar vehículos y convertir objetos cotidianos en proyectiles letales. De hecho, distintas crónicas de época y reconstrucciones posteriores señalan que fue el único tornado de semejante magnitud registrado en el hemisferio sur y que el propio Tetsuya Fujita, creador de la escala, viajó a la Argentina para estudiar lo ocurrido.

El 10 de enero de 1973, un tornado F5 arrasó San Justo, en Santa Fe Foto: Infobae

Aunque muchas veces se dice que “destruyó una ciudad entera”, lo cierto es que el impacto más brutal se concentró sobre la zona oeste y sobre el corredor del bulevar Roque Sáenz Peña, donde el paso del tornado dejó una franja de devastación total. Aun así, la sensación colectiva fue la de una ciudad partida en dos: de un lado, escombros, muerte y desesperación; del otro, vecinos que tardaron minutos en comprender la magnitud de la tragedia.

Cómo se produjo este fuerte tornado en la ciudad santafecina

Las reconstrucciones meteorológicas coinciden en que aquella jornada reunió una combinación explosiva: temperatura superior a los 34 grados, humedad por encima del 70%, atmósfera muy inestable y chaparrones aislados durante el mediodía. A eso se sumó la formación de nubes de gran desarrollo vertical y un ambiente cada vez más opresivo, que muchos testigos describieron como “irrespirable”. Algunos incluso recordaron haber sentido un extraño olor similar al azufre antes de que el desastre comenzara.

El tornado se habría formado cerca de las vías del Ferrocarril General Belgrano, en un área rural próxima a San Justo, y en muy poco tiempo alcanzó una intensidad extrema. Varias crónicas lo sitúan alrededor de las 14:15, ingresando luego a la ciudad y avanzando de norte a sur o del oeste hacia el sur, según las reconstrucciones del recorrido. En esa franja destructiva, el vórtice cruzó sectores urbanos, levantó techos, arrancó árboles, destrozó galpones y lanzó vehículos a cientos de metros.

Cómo fue el fenómeno más devastador de la historia climática argentina Foto: Infobae

Los testimonios de sobrevivientes ayudan a entender la brutalidad del episodio. Algunos recuerdan que primero vieron “papelitos” volando, pero enseguida comprendieron que eran chapas, maderas y hasta animales arrastrados por el aire. Otros hablaron de un ruido parecido al de varios trenes frenando al mismo tiempo o al de una guerra. En la memoria colectiva quedó como una eternidad de entre siete y diez minutos, aunque distintos relevamientos periodísticos sitúan el núcleo más destructivo del fenómeno en unos siete minutos.

Cuáles fueron las trágicas consecuencias de los 10 minutos más letales en la historia climática nacional

El saldo del tornado fue estremecedor. Los registros más citados hablan de 63 muertos, más de 200 heridos y alrededor de 500 viviendas destruidas, además de miles de vecinos afectados de manera directa. Las escenas posteriores parecían de posguerra: autos convertidos en chatarra, postes arrancados de raíz, paredes derrumbadas y familias enteras buscando desesperadamente a sus seres queridos entre barro, sangre y escombros.

Una de las imágenes más impactantes repetidas en las crónicas es la de vehículos hallados a gran distancia de donde estaban estacionados y la de objetos pesados incrustados o enterrados por la violencia del viento. También se narró que, tras el paso del tornado, siguió una lluvia torrencial que complicó todavía más el rescate. En medio del caos, vecinos, policías, médicos, radioaficionados y fuerzas de seguridad improvisaron una red de ayuda para trasladar heridos, comunicar lo sucedido y empezar a remover escombros.

Marcó la peor tragedia meteorológica de Argentina Foto: Infobae

El impacto no fue solo material. Sobrevivientes entrevistados medio siglo después contaron que el miedo nunca se fue del todo. Cada tormenta fuerte, cada cielo ennegrecido y cada ráfaga intensa volvió a encender el recuerdo de aquella tarde en la que San Justo sintió que el mundo se terminaba. Muchas familias abandonaron el barrio afectado; otras reconstruyeron sus casas, pero no pudieron reconstruir la calma. Por eso, el tornado de 1973 no es apenas una tragedia meteorológica: es una herida emocional que sigue abierta en la memoria de Santa Fe y de toda la Argentina.

A más de cinco décadas del desastre, el caso de San Justo permanece como una advertencia histórica sobre la fuerza de la naturaleza y la fragilidad humana frente a los fenómenos extremos. También es un recordatorio de la solidaridad que emerge en las peores horas: cuando el viento terminó su obra devastadora, fue el pueblo el que empezó, con sus propias manos, la tarea más difícil de todas, la de volver a ponerse de pie.