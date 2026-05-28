Historia del Ejército Argentino: desde la Revolución de Mayo hasta hoy Foto: Gobierno argentino

Hay instituciones que envejecen con el país y, a la vez, lo empujan hacia adelante. El Ejército Argentino nació en el mismo pulso que la Revolución de Mayo y, desde entonces, atravesó guerras de independencia, reorganizaciones, modernizaciones y debates sobre su rol en democracia. En 2026, esa historia vuelve a tomar forma frente a los ojos del público con una muestra abierta y gratuita en pleno centro porteño: la Expo Ejército 2026, una postal contemporánea de una fuerza que se define por su continuidad y sus transformaciones.

Cuándo y dónde es la Expo Ejército 2026

La Expo Ejército 2026 se realizará del 30 de mayo al 2 de junio de 2026, con entrada libre y gratuita, en la plaza de armas / frente al Edificio Libertador en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la ubicación, distintas coberturas informan referencias de acceso por Azopardo 250 y también por Av. Paseo Colón 150, en el entorno cercano a Paseo Colón y a metros del casco histórico.

El horario general informado es de 10 a 18, aunque para el sábado 30 se comunicó apertura de 12 a 18 (y los días siguientes, 10 a 18).

Entre los atractivos se destacan vehículos, tanques, simuladores, desfiles/demostraciones y propuestas para familias, además de presentaciones musicales y actividades interactivas.

De las milicias porteñas al nacimiento formal: 1810, el “día 1” del Ejército

Para entender el origen, hay que retroceder a los años finales del Virreinato: las Invasiones Inglesas (1806–1807) impulsaron la formación de milicias locales que luego serían la base de estructuras militares patrias. Tras la Revolución de Mayo, la Primera Junta buscó ordenar esa fuerza dispersa: el 29 de mayo de 1810 emitió medidas para elevar batallones a regimientos, fortalecer el alistamiento y organizar el componente armado con criterios regulares. La propia Proclama del 29 de mayo, con disposiciones como elevar los batallones existentes a regimientos y establecer mecanismos de leva/alistamiento, quedó como documento de referencia histórica para la creación institucional.

De las milicias porteñas al nacimiento formal Foto: Gobierno argentino

Primeras campañas: el Ejército del Norte y la guerra por la independencia

Con el nuevo gobierno, Buenos Aires envió fuerzas para afirmar autoridad y enfrentar el poder realista: así comenzó la formación del Ejército del Norte (también llamado “Ejército Auxiliador del Perú”), ligado a las primeras expediciones al Alto Perú. Ese proceso estuvo atravesado por la escasez de tropas veteranas y la necesidad de reorganizar milicias existentes, justamente lo que la Junta intentó resolver con sus medidas del 29 de mayo. En el relato clásico de las campañas independentistas aparecen hitos como Suipacha, Tucumán, Salta y, en paralelo, la Campaña de los Andes asociada al liderazgo de San Martín; una sucesión de combates que conectó la emancipación local con la liberación regional.

Siglo XIX: disoluciones, guerras y la búsqueda de un ejército “nacional”

La historia posterior no fue lineal: tras la independencia, el Ejército se vio virtualmente disuelto en períodos de guerras civiles y, por décadas, el peso militar recayó en milicias y ejércitos provinciales, con reorganizaciones intermitentes. Según reconstrucciones históricas, la Guerra de la Triple Alianza / Guerra del Paraguay fue un punto decisivo para consolidar un ejército permanente, con mayor estructura y continuidad a escala nacional. Hacia finales del siglo, ese ejército fue también instrumento del Estado para cerrar conflictos internos y avanzar en campañas territoriales como la Conquista del Desierto y operaciones en el Chaco, con impactos profundos en la conformación del país moderno.

29 de mayo, Día del Ejército Foto: Gobierno argentino

Profesionalización y modernización: del Colegio Militar a la Ley Riccheri

La consolidación institucional llegó con reformas educativas y normativas: se registra la creación del Colegio Militar de la Nación (1869) como parte del camino hacia una formación sistemática de oficiales. En 1901, la Ley Nº 4031 (Ley Riccheri) organizó el sistema y estableció el Servicio Militar Obligatorio, un hito que simbolizó la profesionalización y el vínculo masivo entre sociedad y fuerzas armadas en el siglo XX. En paralelo, se mencionan reordenamientos del Estado Mayor y del Ministerio de Guerra a inicios del 1900, apuntando a una administración más moderna y centralizada.

Historia reciente: sombras, debates y el rol bajo control democrático

Como parte de su historia del siglo XX, se reconoce un período de politización y participación en golpes de Estado entre 1930 y 1976, seguido por la etapa de terrorismo de Estado durante la última dictadura (1976–1983), hechos ampliamente documentados en la historiografía contemporánea. El conflicto de Malvinas (1982) aparece, en esas reconstrucciones, como un episodio bélico que impactó de forma decisiva en el vínculo entre fuerzas armadas, política y sociedad. Ya en democracia, el eje público se desplazó hacia misiones definidas por el Sistema de Defensa Nacional, además de apoyos en emergencias y cooperación internacional bajo marcos legales y civiles.

La Expo Ejército 2026 se realizará del 30 de mayo al 2 de junio de 2026 Foto: Gobierno argentino

El Ejército hoy: defensa, asistencia y misiones internacionales

En la actualidad, se describe al Ejército como una fuerza orientada a contribuir a la defensa nacional, proteger soberanía e integridad territorial y participar en misiones de paz y asistencia humanitaria, además de apoyar a comunidades ante distintas contingencias. También se subraya la dimensión de cooperación internacional y presencia en misiones, señalada en reseñas institucionales y periodísticas sobre su despliegue contemporáneo.

Por qué la Expo Ejército 2026 puede convertirse en el plan del fin de semana

La Expo Ejército 2026 funciona como vidriera tecnológica y, al mismo tiempo, como puente cultural: permite ver de cerca equipos, conocer procedimientos y dimensionar cómo cambió la institución desde 1810 hasta la actualidad. En esta edición se anticipan exhibiciones de vehículos y materiales, espacios interactivos, y presentaciones que incluyen novedades de equipamiento mencionadas en coberturas recientes. La invitación es directa: ir, mirar, preguntar y comparar lo que empezó como reorganización de batallones en 1810 y terminó convirtiéndose en una fuerza con más de dos siglos de historia, con todas sus capas y contradicciones.

Exposición del Ejército Argentino frente al Edificio Libertador. Foto: argentina.gob.ar

Expo Ejército 2026