En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Querido Escorpio, tu intensidad característica hoy tendrá un nuevo matiz, haciendo que seas quien proponga nuevos cambios importantes en tu entorno.

Salud

Es el momento oportuno para revisar hábitos alimenticios. Opta por alimentos que fortalezcan tu sistema inmunológico y complementa con descanso adecuado.

Dinero

La influencia astral te favorece para concretar aquellos proyectos en espera. Recuerda que el poder de la transformación está en tus manos.

Amor

Tu gran magnetismo personal estará aún más destacado. No dejes pasar la oportunidad de sorprender a tu pareja y atraer la pasión perdida.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.