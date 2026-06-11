¿Quién ganará el Mundial?: las predicciones de los astrólogos para la Selección argentina

Qué dicen las predicciones para la Selección argentina. Foto: NA

Astrólogos y videntes afirmaron que la Selección argentina llegará por lo menos a “cuartos de final o semifinales” del Mundial 2026, y hasta algunos se animaron a ir por más, ya que arriesgaron que el equipo volverá a levantar el trofeo.

Como en cada Mundial, aquellos que hacen las predicciones y vaticinios, mediante diferentes maneras (astrología, videncia, tarot), son consultados para ver si el conjunto albiceleste podrá repetir el título de Qatar 2022.

En esta ocasión no hay una contundencia por parte de estos especialistas en afirmar que el equipo nacional volverá a obtener el certamen, aunque señalan que “hará un buen papel” y estiman que llegaría “hasta semifinales”.

Qué dicen las predicciones para la Selección argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cuáles son los candidatos, según la asttología

Federico Pertusati, conocido en X como @AstroMutable vaticinó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que la Selección no ganará el Mundial y que los máximos candidatos serán “Portugal, Países Bajos, Alemania y España” en ese orden.

“Esto quiere decir que España solo podría ganarle la final a Inglaterra o, en un caso muy poco improbable, a Francia. Y si tengo que reducir aún más el marco de los cuatro, Portugal y Países Bajos son mis máximos candidatos”, indicó Pertusati.

Y añadió: “Veo la chance de que Alemania llegue a la quinta estrella, pero siempre y cuando no tenga que cruzarse con Portugal o Países Bajos”.

El astrólogo afirmó que para él, el equipo albiceleste “llega a cuartos de final o semifinales” y que el partido decisivo lo jugarán dos equipos “europeos”.

“Argentina va a estar muy fuerte hasta cuartos de final inclusive, mientras Júpiter esté en Cáncer. Los cuartos de final podrían ser su primer momento crítico si jugara contra Países Bajos, España, Portugal, Inglaterra o Alemania, pero a partir de semifinales pierde fuerza, con el ingreso de Júpiter en el signo de Leo. Podría llegar a caer en esta fase, con alguno de los equipos mencionados antes”, señaló.

Qué dicen las predicciones para la Selección argentina. Foto: NA

Por otra parte, @BlackVidente aseguró a NA que la Selección argentina estará “entre los tres primeros nuevamente”, pero fue más allá y remarcó que el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, “tiene tránsitos astrológicos muy buenos, para coronar nuevamente”.

“O sea que se viene otra vez”, aseguró el astrólogo, como dando a entender que el conjunto nacional puede levantar su cuarta Copa del Mundo.

En tanto, @Astro_millo vaticinó que la Selección argentina es su “candidata a ser campeona del mundo” y remarcó que “arrancará con el pie derecho” el certamen, ya que “ganará” en su debut frente a Argelia.