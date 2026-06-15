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Arabia Saudita vs. Uruguay EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Arabia Saudita y Uruguay por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Arabia Saudita vs Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026.
Arabia Saudita vs Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Arabia Saudita y Uruguay por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Miami de Miami.

Arabia Saudita vs Uruguay por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Arabia Saudita y Uruguay por el Mundial 2026 será arbitrado por Maurizio Mariani.

Formación confirmada de Arabia Saudita

Titulares

  • (21) Mohammed Alowais
  • (12) Saud Abdulhamid
  • (26) Mohammed Abu Al Shamat
  • (4) Abdulelah Al Amri
  • (24) Moteb Al Harbi
  • (5) Hassan Al Tambakti
  • (7) Musab Al Juwayr
  • (15) Abdullah Al Khaibari
  • (23) Mohamed Kanno
  • (9) Firas Al Buraikan
  • (10) Salem Al Dawsari

Suplentes

  • (1) Nawaf Al Aqidi
  • (22) Ahmed Al Kassar
  • (13) Nawaf Boushal
  • (3) Ali Lajami
  • (14) Hassan Kadesh
  • (2) Ali Majrashi
  • (25) Jehad Thakri
  • (6) Nasser Al Dawsari
  • (18) Alaa Al Hajji
  • (16) Ziyad Al Johani
  • (17) Khalid Al Ghannam
  • (19) Abdullah Al Hamdan
  • (11) Saleh Al Shehri
  • (20) Sultan Mandash
  • (8) Ayman Yahya

Entrenador: Georgios Donis

Formación confirmada de Uruguay

Titulares

  • (23) Fernando Muslera
  • (3) Sebastián Cáceres
  • (16) Mathí­as Olivera
  • (13) Guillermo Varela
  • (17) Matías Viña
  • (20) Maximiliano Araujo
  • (6) Rodrigo Bentancur
  • (5) Manuel Ugarte
  • (8) Federico Valverde
  • (9) Darwin Núñez
  • (21) Federico Viñas

Suplentes

  • (12) Santiago Mele
  • (1) Sergio Rochet
  • (24) Santiago Bueno
  • (2) José María Giménez
  • (14) Agustín Canobbio
  • (7) Nicolás De La Cruz
  • (15) Emiliano Martínez
  • (22) Joaquín Piquerez
  • (25) Juan Sanabria
  • (26) Rodrigo Zalazar
  • (19) Rodrigo Aguirre
  • (11) Facundo Pellistri
  • (18) Brian Rodríguez

Entrenador: Marcelo Bielsa

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Arabia Saudita y Uruguay?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Arabia Saudita recibe a Uruguay en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección Arabia SauditaSelección UruguayMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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