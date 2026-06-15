Arabia Saudita vs. Uruguay EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Arabia Saudita vs Uruguay por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Arabia Saudita y Uruguay por el Mundial 2026 será arbitrado por Maurizio Mariani.
Formación confirmada de Arabia Saudita
Titulares
- (21) Mohammed Alowais
- (12) Saud Abdulhamid
- (26) Mohammed Abu Al Shamat
- (4) Abdulelah Al Amri
- (24) Moteb Al Harbi
- (5) Hassan Al Tambakti
- (7) Musab Al Juwayr
- (15) Abdullah Al Khaibari
- (23) Mohamed Kanno
- (9) Firas Al Buraikan
- (10) Salem Al Dawsari
Suplentes
- (1) Nawaf Al Aqidi
- (22) Ahmed Al Kassar
- (13) Nawaf Boushal
- (3) Ali Lajami
- (14) Hassan Kadesh
- (2) Ali Majrashi
- (25) Jehad Thakri
- (6) Nasser Al Dawsari
- (18) Alaa Al Hajji
- (16) Ziyad Al Johani
- (17) Khalid Al Ghannam
- (19) Abdullah Al Hamdan
- (11) Saleh Al Shehri
- (20) Sultan Mandash
- (8) Ayman Yahya
Entrenador: Georgios Donis
Formación confirmada de Uruguay
Titulares
- (23) Fernando Muslera
- (3) Sebastián Cáceres
- (16) Mathías Olivera
- (13) Guillermo Varela
- (17) Matías Viña
- (20) Maximiliano Araujo
- (6) Rodrigo Bentancur
- (5) Manuel Ugarte
- (8) Federico Valverde
- (9) Darwin Núñez
- (21) Federico Viñas
Suplentes
- (12) Santiago Mele
- (1) Sergio Rochet
- (24) Santiago Bueno
- (2) José María Giménez
- (14) Agustín Canobbio
- (7) Nicolás De La Cruz
- (15) Emiliano Martínez
- (22) Joaquín Piquerez
- (25) Juan Sanabria
- (26) Rodrigo Zalazar
- (19) Rodrigo Aguirre
- (11) Facundo Pellistri
- (18) Brian Rodríguez
Entrenador: Marcelo Bielsa
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Arabia Saudita y Uruguay?
Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Arabia Saudita recibe a Uruguay en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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