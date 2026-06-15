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Plazo fijo en junio 2026: cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días y qué banco ofrece la mejor tasa

Las entidades financieras volvieron a ajustar sus tasas de interés en las últimas semanas, generando diferencias cada vez más marcadas entre las alternativas disponibles. Qué factores conviene analizar antes de elegir dónde colocar los ahorros.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Las tasas de interés para plazos fijos presentan diferencias importantes entre las entidades financieras, lo que puede impactar directamente en la rentabilidad final de la inversión. Foto: NA.
Las tasas de interés para plazos fijos presentan diferencias importantes entre las entidades financieras, lo que puede impactar directamente en la rentabilidad final de la inversión. Foto: NA.
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El plazo fijo sigue ocupando un lugar destacado entre las alternativas de inversión más elegidas por los argentinos. Aunque existen opciones financieras con mayores niveles de rentabilidad potencial, este instrumento mantiene su atractivo gracias a la seguridad que ofrece y a la posibilidad de conocer desde el inicio cuánto dinero se obtendrá al vencimiento.

En un escenario en el que las entidades financieras vienen ajustando sus tasas de interés, muchos ahorristas se preguntan cuánto pueden ganar si invierten una suma importante de dinero durante un período corto. Una de las consultas más frecuentes es qué rendimiento puede generar un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días.

Impuesto a las Ganancias; calculadora. Foto: Unsplash.
El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de ahorro más elegidas por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo al momento de invertir su dinero. Foto: Unsplash.

Cuál es la ganancia de invertir $5.000.000 en un plazo fijo

Si se toma como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, vigente en varias entidades bancarias del país, el rendimiento estimado para una colocación de $5.000.000 durante 30 días alcanza los $78.082,19.

Esto significa que, una vez cumplido el plazo, el inversor recibiría aproximadamente $5.078.082,19 entre el capital original y los intereses generados.

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Sin embargo, el resultado final puede variar según el banco elegido, ya que las tasas actuales muestran diferencias importantes entre las distintas entidades financieras.

Dinero, billetes. Foto: Pexels.
Antes de constituir un plazo fijo, especialistas recomiendan comparar las tasas ofrecidas por cada banco para maximizar el rendimiento obtenido. Foto: Pexels.

Qué bancos ofrecen las mejores tasas para un plazo fijo

Entre las entidades que actualmente pagan los rendimientos más elevados se encuentran Banco CMF, Banco Meridian, Banco VOII y Crédito Regional Compañía Financiera, todos con una TNA del 23,25%.

Por detrás aparecen Banco BICA y Reba, que ofrecen una tasa del 23%, mientras que Banco del Sol y BIBANK alcanzan el 21% anual.

En el grupo de los bancos tradicionales, el Banco Provincia de Buenos Aires ofrece una tasa del 19,5%, Banco Nación paga 19%, BBVA 18,75%, Banco Macro 18,5% y Banco Santander 14,5%.

Tasas de interés de los bancos para un plazo fijo a 30 días

  • Banco Nación: 19%
  • Banco Galicia: 15%
  • Banco BBVA: 18,75%
  • Banco Santander: 14,5%
  • Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5%
  • Banco Macro: 18,5%
  • ICBC Argentina: 17,5%
  • Banco Ciudad: 17%
  • Banco Patagonia: 16%
  • Banco Credicoop: 17,5%
  • Banco BICA: 23%
  • Banco CMF: 23,25%
  • Banco Comafi: 17%
  • Banco de Comercio: 19%
  • Banco de Formosa: 18,5%
  • Banco de Córdoba: 20,75%
  • Banco del Chubut: 18,5%
  • Banco del Sol: 21%
  • Banco Dino: 20%
  • Banco Hipotecario: 18%
  • Banco Julio: 19%
  • Banco Mariva: 20,5%
  • Banco Masventas: 19%
  • Banco Meridian: 23,25%
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%
  • Banco VOII: 23,25%
  • BIBANK: 21%
  • Crédito Regional Compañía Financiera: 23,25%
  • Reba Compañía Financiera: 23%
Plazo fijo; monedas. Foto: Unsplash.
La operación puede realizarse de manera online a través del home banking o la aplicación móvil, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. Foto: Unsplash.

Cómo hacer un plazo fijo desde el celular o la computadora

Constituir un plazo fijo es un procedimiento sencillo que puede completarse en pocos minutos desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Los pasos son:

  1. Acceder al home banking o a la aplicación del banco.
  2. Ingresar en la sección de inversiones.
  3. Seleccionar la opción “Plazo fijo”.
  4. Definir el monto a invertir.
  5. Elegir el plazo de la colocación.
  6. Confirmar la operación.

Una vez realizada la transacción, el sistema emite un comprobante que detalla el capital invertido, la tasa aplicada y la fecha de vencimiento.

Por qué el plazo fijo sigue siendo una de las inversiones más elegidas

El principal atractivo del plazo fijo es la previsibilidad. A diferencia de otras alternativas financieras sujetas a la volatilidad de los mercados, este instrumento permite conocer desde el primer momento cuál será el rendimiento esperado.

Plazo fijo - economía
Además de la tasa ofrecida por cada entidad, los ahorristas suelen analizar la evolución de la inflación para evaluar la rentabilidad real de la inversión.

Además, se trata de una herramienta accesible para pequeños y grandes ahorristas, ya que puede constituirse de manera online y sin necesidad de contar con conocimientos financieros avanzados.

No obstante, los especialistas recomiendan analizar siempre la evolución de la inflación antes de invertir. Si el aumento de los precios supera el rendimiento obtenido por el plazo fijo, el poder adquisitivo del dinero puede verse afectado, reduciendo la rentabilidad real de la inversión.

Por esa razón, comparar las tasas ofrecidas por cada entidad y evaluar el contexto económico continúa siendo una de las claves para tomar decisiones financieras más eficientes.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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