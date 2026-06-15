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Video: un bombardero estadounidense B-52 se estrelló después de despegar de una base militar en California

Imágenes tomadas en el entorno de la base aérea, situada a unos 200 kilómetros de Los Ángeles, muestran una gran columna de humo negro en el área donde cayó la aeronave.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se estrelló un bombardero estadounidense B-52.
Se estrelló un bombardero estadounidense B-52. Foto: Captura
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Un bombardero B-52 Stratofortress se estrelló este lunes poco después de despegar de una base militar en el estado de California, Estados Unidos. Por el momento, las autoridades no ofrecieron datos sobre posibles víctimas mortales o heridos.

“Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11.20 hora local”, explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

Un bombardero estadounidense B-52 se estrelló después de despegar de una base militar en California. Video: REUTERS

El mensaje añade que los equipos de emergencia acudieron “de inmediato” al lugar del accidente y que la instalación militar “facilitará más información a medida que esté disponible”.

Minutos más tarde, se indicó que “la pista de aterrizaje fue cerrada, y todas las aeronaves entrantes están siendo desviadas”.

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“Todos los pases de visitantes no comerciales han sido suspendidos hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se enfoque completamente en las operaciones de respuesta a emergencias”, cerró la Base Edwards.

Un bombardero estadounidense B-52 se estrelló después de despegar de una base militar en California. Video: EFE

Varias imágenes tomadas en el entorno de la base aérea, situada en el condado de Kern (unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles), muestran una gran columna de humo negro en el área donde se estrelló la aeronave.

Se estrelló una avioneta cerca de Kansas y hay 12 muertos

Horas antes, el domingo, una avioneta que realizaba vuelos de paracaidismo se estrelló poco después de despegar en las inmediaciones del Aeropuerto Memorial de Butler, en el estado de Missouri. El accidente dejó un saldo de al menos 12 personas fallecidas y ocurrió en una zona ubicada a poco más de 100 kilómetros de Kansas City.

El siniestro se registró alrededor de las 11:20 (hora local), cuando la aeronave, operada por la empresa Skydive Kansas City, transportaba a un grupo de personas que se preparaban para realizar saltos en paracaídas. De acuerdo con las primeras informaciones, el avión no logró alcanzar la altitud necesaria tras el despegue.

Impactante accidente aéreo cerca de Kansas, Estados Unidos. Foto: Reuters

El administrador interino del aeropuerto y director de gestión de emergencias del condado de Bates, Dennis Jacobs, detalló que la aeronave presentó inconvenientes de inmediato. “No logró ganar altitud visual, realizó un giro brusco hacia la izquierda y terminó impactando contra un campo ubicado a unos 275 metros de la pista”, explicó.

El avión era una aeronave monomotor turbohélice, utilizada habitualmente para actividades recreativas de paracaidismo. Después del impacto, la avioneta quedó envuelta en llamas, lo que generó un rápido despliegue de los equipos de emergencia.

Accidente aéreoEstados UnidosAvión
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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