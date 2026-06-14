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Murió Taty Almeida, presidenta de madres de Plaza de Mayo

Tenía 95 años. Según la información otorgada por familiares y allegados, falleció en el Hospital Italiano, donde se encontraba internada.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo y referente de la lucha por los derechos humanos
Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo y referente de la lucha por los derechos humanos Foto: Reuters (Tomás Cuesta)
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Murió Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora). Según la información otorgada por familiares y allegados, falleció este domingo a los 95 años en el Hospital Italiano, donde se encontraba internada.

Minutos antes de su muerte, la habían sedado “porque ya su cuerpito no aguantaba más”: “Gracias por haber acompañado sus relatos. Nos dio mucha felicidad a todos”, manifestaron, según indicó la Agencia Noticias Argentinas.

Quién era Taty Almeida

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, era una docente y activista dedicada a la defensa de los derechos humanos y, particularmente, reconocida por ser una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Su inicio en Madres de Plaza de Mayo se dio debido al secuestro de su hijo, Alejandro Martín Almeida: tenía 20 año, trabajaba en la agencia Télam y en junio de 1975 desapareció en manos de la organización paraestatal conocida como La Triple A.

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Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo y referente de la lucha por los derechos humanos Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Pasados los años, y después de haberse conocido las diferencias internas en el movimiento, asumió la presidencia dentro de la Línea Fundadora de las Madres. Su rol trascendió lo partidario y será recordada por su constante consigna “la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

Hija de un oficial de Caballería y con una familia de tradición militar, cursó el magisterio en la Escuela Normal Superior N° 7 de Almagro y ejerció como maestra antes de casarse en 1953 con Jorge Almeida, con quien tuvo a Jorge, Alejandro y Fabiana, sus tres hijos.

Dentro de su labor en Madres, Almeida colaboró con equipos forenses para la identificación de restos y el impulso de los juicios a los responsables del terrorismo de Estado. Además, participó en charlas, conferencias y eventos nacionales e internacionales.

Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo y referente de la lucha por los derechos humanos Foto: Reuters (Mariana Nedelcu)

Su trayectoria incluye también múltiples reconocimientos públicos: en 2011, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la declaró Personalidad Destacada en Derechos Humanos. Además, recibió doctorados honoris causa de universidades como la Nacional de Córdoba (2017) y la Nacional de las Artes (2019).

El 18 de abril de este año, la Universidad de Buenos Aires le otorgó el mismo título en una ceremonia realizada en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras.

MuerteMadres de Plaza de Mayo
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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