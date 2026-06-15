Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Alivio en el estrecho de Ormuz: el precio del petróleo se desploma tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La tranquilidad en los Mercados se da luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara en las últimas horas que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha provocado graves perturbaciones ya que por esa vía transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Alivio en el estrecho de Ormuz: el precio del petróleo se desploma tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán
Alivio en el estrecho de Ormuz: el precio del petróleo se desploma tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto baja con fuerza este lunes, el 4,67 %, hasta los 83 dólares, tras el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán que permitirá la apertura del estrecho de Ormuz.

A las 7:00 horas de este lunes (5:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, baja ese 4,67 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 83,27 dólares el barril, su nivel más bajo desde principios de marzo, días después del inicio del conflicto en Oriente Medio.

El precio del petróleo baja después de que este domingo, el presidente de estadounidense, Donald Trump, anunciara que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha provocado graves perturbaciones ya que por esa vía transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: REUTERS

A cambio de la reapertura, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes, según anunció Trump en su red social Truth Social.

Contenido Recomendado

Donald Trump aseguró que logró sacar “en secreto” del estrecho de Ormuz unos 100 millones de barriles de petróleo

Donald Trump aseguró que logró sacar “en secreto” del estrecho de Ormuz unos 100 millones de barriles de petróleo

Subsidios y menos impuestos:las recomendaciones del FMI para cuidar la economía frente a la suba del petróleo

Subsidios y menos impuestos: las recomendaciones del FMI para cuidar la economía frente a la suba del petróleo

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, escribió Trump, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

Con el citado acuerdo se pondrá fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Alivio en el estrecho de Ormuz: el precio del petróleo se desploma tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán Foto: REUTERS

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.

El pacto, que Trump había presionado para que se anunciara este domingo, día de su 80 cumpleaños, llega tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes.

Irán afirmó que se finalizó el memorando de entendimiento con Estados Unidos

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó en la madrugada de este lunes que el memorando de entendimiento (MoU) entre Teherán y Washington fue finalizado y que la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, cesaron de manera inmediata y permanente.

Según un informe de Xinhua, la entidad señaló que el MoU fue concluido la noche del domingo tras meses de negociaciones difíciles e intensivas y con base en su aprobación.

“Con base en el acuerdo alcanzado, la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, terminarán de forma inmediata y permanente a partir de esta noche y, además, el bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán cesará de manera inmediata y completa”, indicó.

El documento será firmado oficialmente el 19 de junio, mientras que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo definitivo quedarán pospuestas hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes en el marco del MoU.

En reacción al anuncio, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el principal mando militar iraní, afirmó que el pueblo iraní, las Fuerzas Armadas del país y el denominado frente de resistencia impusieron su voluntad a los “enemigos” estadounidenses e israelíes y demostraron mediante la fuerza que estos “no tienen otra alternativa que aceptar la derrota y rendirse ante el pueblo iraní”.

PetróleoEstados UnidosIránMercados internacionales
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Adiós al CUD en cada viaje:paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

    Adiós al CUD en cada viaje: paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

  2. Adelanto de haberes para jubilados y pensionados:cómo obtener hasta $1.000.000 y devolverlo con el próximo cobro

    Adelanto de haberes para jubilados y pensionados: cómo obtener hasta $1.000.000 y devolverlo con el próximo cobro

  3. ¿Cuánto se gana por invertir 1 millón de pesos en un plazo fijo en vez de en Mercado Pago?:la diferencia puede sorprender

    ¿Cuánto se gana por invertir 1 millón de pesos en un plazo fijo en vez de en Mercado Pago?: la diferencia puede sorprender
Lo último
También podría interesarte
Política

Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida:“Luchadora incansable que honraste la vida”

Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida: “Luchadora incansable que honraste la vida”

Murió Taty Almeida, presidenta de madres de Plaza de Mayo

De España a EEUU:Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

Diego Guelar recordó a los héroes de Malvinas y pidió la integración regional:“Es el camino más corto para alcanzar la mejor soberanía”

Economía

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Cronograma ANSES: cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Aumentaron los colectivos:cuánto sale el boleto mínimo en el AMBA a partir de hoy

Proyectan que el gasto promedio por regalo para el Día del Padre alcanzará los $62.000:las opciones más elegidas

Cuenta DNI:los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

Internacionales

Video:Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de de Kiev

Video: Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de de Kiev

La revolución que llega al fútbol:así son los estadios de madera que podrían marcar el futuro después del Mundial 2026

Irán brindó detalles del convenio de paz con Estados Unidos:cuándo y dónde se firmará el Acuerdo de Islamabad

Tragedia cerca de Kansas, la sede de Argentina en el Mundial 2026:se estrelló una avioneta y hay 12 muertos