Alivio en el estrecho de Ormuz: el precio del petróleo se desploma tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán Foto: REUTERS

El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto baja con fuerza este lunes, el 4,67 %, hasta los 83 dólares, tras el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán que permitirá la apertura del estrecho de Ormuz.

A las 7:00 horas de este lunes (5:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, baja ese 4,67 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 83,27 dólares el barril, su nivel más bajo desde principios de marzo, días después del inicio del conflicto en Oriente Medio.

El precio del petróleo baja después de que este domingo, el presidente de estadounidense, Donald Trump, anunciara que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha provocado graves perturbaciones ya que por esa vía transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: REUTERS

A cambio de la reapertura, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes, según anunció Trump en su red social Truth Social.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, escribió Trump, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

Con el citado acuerdo se pondrá fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Alivio en el estrecho de Ormuz: el precio del petróleo se desploma tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán Foto: REUTERS

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.

El pacto, que Trump había presionado para que se anunciara este domingo, día de su 80 cumpleaños, llega tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes.

Irán afirmó que se finalizó el memorando de entendimiento con Estados Unidos

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó en la madrugada de este lunes que el memorando de entendimiento (MoU) entre Teherán y Washington fue finalizado y que la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, cesaron de manera inmediata y permanente.

Según un informe de Xinhua, la entidad señaló que el MoU fue concluido la noche del domingo tras meses de negociaciones difíciles e intensivas y con base en su aprobación.

“Con base en el acuerdo alcanzado, la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, terminarán de forma inmediata y permanente a partir de esta noche y, además, el bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán cesará de manera inmediata y completa”, indicó.

El documento será firmado oficialmente el 19 de junio, mientras que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo definitivo quedarán pospuestas hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes en el marco del MoU.

En reacción al anuncio, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el principal mando militar iraní, afirmó que el pueblo iraní, las Fuerzas Armadas del país y el denominado frente de resistencia impusieron su voluntad a los “enemigos” estadounidenses e israelíes y demostraron mediante la fuerza que estos “no tienen otra alternativa que aceptar la derrota y rendirse ante el pueblo iraní”.