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Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina

Una vez allí, se llevaron adelante diferentes actividades, como la proyección de imágenes, luces y animaciones sobre la fachada del edificio en formato mapping, bandas en vivo y murgas, entre otras expresiones artísticas y culturales.

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Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina
Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina Foto: Prensa
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La militancia, vecinas y vecinos quilmeños estuvieron presentes en San José 1111, en el marco de la jornada Quilmes con Cristina, al cumplirse un año de la sentencia que injustamente condenó a la dos veces expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión domiciliaria y a la prohibición de ejercer cargos públicos. La actividad comenzó en el Triángulo de Bernal, con una caravana de más de un centenar de vehículos que finalizó en el domicilio de CFK, donde le dieron su apoyo y pidieron por su libertad.

Una vez en San José 1111, se llevaron adelante diferentes actividades, como la proyección de imágenes, luces y animaciones sobre la fachada del edificio en formato mapping, bandas en vivo y murgas, entre otras expresiones artísticas y culturales.

Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina Foto: Prensa

En este contexto, la diputada provincial, Mayra Mendoza, afirmó: “Cristina Libre es la única forma de frenar a Milei. No habrá gobierno peronista en Argentina sin Cristina en libertad”.

“Cristina es inocente y está cumpliendo una condena que es ilegal. Hace un año que está secuestrada por el partido judicial, un grupo de hombres que conforman una corte mafiosa, y hay que venir a verla, saludarla y apoyarla. Los mejores años que vivimos los argentinos fueron con Néstor y con Cristina, y hasta 2015, se vivía con dignidad. Y por eso la quieren presa y proscripta, porque gobernó para la mayoría de los argentinos, para el pueblo trabajador, dándoles merecidos derechos, que hoy fueron quitados a aquellos más vulnerables y que más los necesitan”, enfatizó la Diputada Provincial.

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En esa línea, señaló: “Cristina es la garantía de que este país tenga posibilidad de salida y de reparación de tanto daño que hacen los modelos neoliberales como el de Macri, y como lo está haciendo el de Milei”.

“Por todo esto es que decimos que está completamente alterada nuestra democracia cuando la principal líder, hoy opositora y dos veces presidenta, está presa ilegítimamente, con una causa armada que lo único que tenía como objetivo era proscribirla. Ya lo han dicho, la querían presa y muerta. Cuando no la pudieron matar, le dictaron una sentencia que la proscribió políticamente y hoy la tienen injustamente detenida”, concluyó.

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