Cronograma ANSES: cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

ANSES confirmó un aumento del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que se abonará durante junio de 2026. Foto: -

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a implementar durante junio 2026 un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La actualización alcanza el 2,58% y surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Junto con el incremento de haberes, el organismo también confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos, además del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Sin embargo, el calendario de acreditaciones tendrá una modificación importante debido al feriado nacional del lunes 15 de junio.

Los jubilados que perciben la mínima cobrarán este mes el haber actualizado, un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo. Foto: Foto generada con IA Canal 26

¿Cómo afecta el feriado del 15 de junio al calendario de pagos de ANSES?

Al tratarse de una jornada no laborable, los beneficiarios que tengan fecha de cobro para el lunes 15 recibirán sus haberes el día hábil siguiente, generando cambios en las fechas de cobro previstas inicialmente.

Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES en junio

Con el aumento del 2,58%, los montos de las principales prestaciones quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima

Haber actualizado: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $201.659

Total a cobrar: $674.976,99

El feriado nacional del 15 de junio modificará algunas fechas del calendario de pagos establecido por la ANSES. Foto: ANSES

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber actualizado: $322.654,39

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $161.327

Total a cobrar: $553.981,59

Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez

Haber actualizado: $282.322,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $141.161

Total a cobrar: $493.483,89

Por su parte, los titulares de haberes superiores a la jubilación mínima recibirán un bono proporcional hasta completar el equivalente al haber mínimo más el adicional extraordinario dispuesto para este mes.

Nuevos montos de AUH y asignaciones familiares de ANSES

La actualización de junio también alcanza a las prestaciones destinadas a familias con hijos.

Los beneficiarios de la AUH y de las asignaciones familiares también recibirán sus prestaciones según la terminación del DNI. Foto: ANSES

Los nuevos valores son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $471.915

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $72.474

Beneficiarios ANSES: quiénes cobran aguinaldo en junio

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará junto con los haberes de junio para jubilados y pensionados del sistema previsional.

En ese sentido, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un aguinaldo de $201.659, que se sumará al haber mensual y al bono extraordinario de $70.000.

Los beneficiarios de la PUAM cobrarán un medio aguinaldo de $161.327, mientras que los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez recibirán $141.161 por este concepto. Todos estos importes serán acreditados según el cronograma oficial dispuesto por ANSES para el mes de junio.

La primera cuota del aguinaldo se acreditará junto con los haberes de junio para jubilados y pensionados del sistema previsional. Foto: anses

Calendario ANSES junio 2026: cuándo cobro según mi DNI

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 16 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

ANSES difundió el cronograma completo de pagos para junio, incluyendo jubilaciones, pensiones, AUH y prestaciones por desempleo. Foto: Instagram @ansesgob

Con el aumento, el bono extraordinario y el pago del aguinaldo, junio se presenta como uno de los meses con mayores ingresos para jubilados y pensionados.

No obstante, quienes tengan fecha de cobro cercana al feriado del 15 de junio deberán prestar especial atención al calendario oficial para conocer cuándo se acreditarán efectivamente sus haberes.