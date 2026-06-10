Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cronograma ANSES: cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

El organismo actualizó los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones con un incremento del 2,58%. Además, los beneficiarios de menores ingresos recibirán un bono extraordinario y el medio aguinaldo, mientras que el feriado del 15 de junio provocará cambios en parte del calendario de pagos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
ANSES confirmó un aumento del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que se abonará durante junio de 2026.
ANSES confirmó un aumento del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que se abonará durante junio de 2026. Foto: -
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a implementar durante junio 2026 un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La actualización alcanza el 2,58% y surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Junto con el incremento de haberes, el organismo también confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos, además del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Sin embargo, el calendario de acreditaciones tendrá una modificación importante debido al feriado nacional del lunes 15 de junio.

Los jubilados que perciben la mínima cobrarán este mes el haber actualizado, un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo. Foto: Foto generada con IA Canal 26

¿Cómo afecta el feriado del 15 de junio al calendario de pagos de ANSES?

Al tratarse de una jornada no laborable, los beneficiarios que tengan fecha de cobro para el lunes 15 recibirán sus haberes el día hábil siguiente, generando cambios en las fechas de cobro previstas inicialmente.

Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES en junio

Con el aumento del 2,58%, los montos de las principales prestaciones quedaron definidos de la siguiente manera:

Contenido Recomendado

Becas Progresar de ANSES:de cuánto son los montos para el mes de junio y cómo saber si aprobaron la inscripción

Becas Progresar de ANSES: de cuánto son los montos para el mes de junio y cómo saber si aprobaron la inscripción

Mi ANSES:cómo ingresar al portal de la Tarjeta Alimentar en junio 2026 y montos actualizados

Mi ANSES: cómo ingresar al portal de la Tarjeta Alimentar en junio 2026 y montos actualizados

Jubilación mínima

  • Haber actualizado: $403.317,99
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Medio aguinaldo: $201.659
  • Total a cobrar: $674.976,99
El feriado nacional del 15 de junio modificará algunas fechas del calendario de pagos establecido por la ANSES. Foto: ANSES

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Haber actualizado: $322.654,39
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Medio aguinaldo: $161.327
  • Total a cobrar: $553.981,59

Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez

  • Haber actualizado: $282.322,59
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Medio aguinaldo: $141.161
  • Total a cobrar: $493.483,89

Por su parte, los titulares de haberes superiores a la jubilación mínima recibirán un bono proporcional hasta completar el equivalente al haber mínimo más el adicional extraordinario dispuesto para este mes.

Nuevos montos de AUH y asignaciones familiares de ANSES

La actualización de junio también alcanza a las prestaciones destinadas a familias con hijos.

Los beneficiarios de la AUH y de las asignaciones familiares también recibirán sus prestaciones según la terminación del DNI. Foto: ANSES

Los nuevos valores son:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $471.915
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $72.474

Beneficiarios ANSES: quiénes cobran aguinaldo en junio

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará junto con los haberes de junio para jubilados y pensionados del sistema previsional.

En ese sentido, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un aguinaldo de $201.659, que se sumará al haber mensual y al bono extraordinario de $70.000.

Los beneficiarios de la PUAM cobrarán un medio aguinaldo de $161.327, mientras que los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez recibirán $141.161 por este concepto. Todos estos importes serán acreditados según el cronograma oficial dispuesto por ANSES para el mes de junio.

La primera cuota del aguinaldo se acreditará junto con los haberes de junio para jubilados y pensionados del sistema previsional. Foto: anses

Calendario ANSES junio 2026: cuándo cobro según mi DNI

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de junio
  • DNI terminados en 1: 11 de junio
  • DNI terminados en 2: 12 de junio
  • DNI terminados en 3: 16 de junio
  • DNI terminados en 4: 17 de junio
  • DNI terminados en 5: 18 de junio
  • DNI terminados en 6: 19 de junio
  • DNI terminados en 7: 22 de junio
  • DNI terminados en 8: 23 de junio
  • DNI terminados en 9: 24 de junio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Prestación por Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio
ANSES difundió el cronograma completo de pagos para junio, incluyendo jubilaciones, pensiones, AUH y prestaciones por desempleo. Foto: Instagram @ansesgob

Con el aumento, el bono extraordinario y el pago del aguinaldo, junio se presenta como uno de los meses con mayores ingresos para jubilados y pensionados.

No obstante, quienes tengan fecha de cobro cercana al feriado del 15 de junio deberán prestar especial atención al calendario oficial para conocer cuándo se acreditarán efectivamente sus haberes.

ANSESFeriadoCalendarioAsignaciones familiares
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Avanza la desdolarización:se prohibirán todas las transacciones y el uso de billetes en 11 países

    Avanza la desdolarización: se prohibirán todas las transacciones y el uso de billetes en 11 países

  2. ¿Cuánto se gana por invertir 1 millón de pesos en un plazo fijo en vez de en Mercado Pago?:la diferencia puede sorprender

    ¿Cuánto se gana por invertir 1 millón de pesos en un plazo fijo en vez de en Mercado Pago?: la diferencia puede sorprender

  3. El Mercado Central renovó sus precios:una por una, todas las ofertas en carnes, lácteos y almacén de esta semana

    El Mercado Central renovó sus precios: una por una, todas las ofertas en carnes, lácteos y almacén de esta semana

  4. ANSES:quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

    ANSES: quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

  5. Fin de una era en un histórico shopping de Mar del Plata:la millonaria venta que cambiará para siempre el centro de la ciudad

    Fin de una era en un histórico shopping de Mar del Plata: la millonaria venta que cambiará para siempre el centro de la ciudad
Lo último
También podría interesarte
Política

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Por decisión unánime, suspendieron y enviaron a juicio político a un juez federal de Rosario acusado de pedir una coima

Daniel Scioli participó de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti ingresaron al Régimen Simplificado de Ganancias mientras se investiga su patrimonio

Economía

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Cronograma ANSES: cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Se vendió el shopping Los Gallegos de Mar del Plata:IRSA lo compró y podría sumar marcas internacionales

Anuncio importante de YPF:el freno en la producción de un insumo clave que redefinirá a las marcas de limpieza

¿Cuánto se gana por invertir 1 millón de pesos en un plazo fijo en vez de en Mercado Pago?:la diferencia puede sorprender

Internacionales

Nueva York construirá un imponente rascacielos sobre una de las Torres Gemelas:tendrá 55 pisos y 374 metros de altura

Nueva York construirá un imponente rascacielos sobre una de las Torres Gemelas: tendrá 55 pisos y 374 metros de altura

El primer megapuerto inteligente del mundo está en Sudamérica:elimina hasta 12 días de viaje a los barcos y es admirado por China

La ONU advirtió sobre el riesgo de una “guerra total” en Medio Oriente mientras Trump presiona cada vez más a Irán

El avión de combate que no va más:por qué fracasó el caza europeo de sexta generación que buscaba desafiar a Estados Unidos y China