Cronograma ANSES: cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a implementar durante junio 2026 un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La actualización alcanza el 2,58% y surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Junto con el incremento de haberes, el organismo también confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos, además del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Sin embargo, el calendario de acreditaciones tendrá una modificación importante debido al feriado nacional del lunes 15 de junio.
¿Cómo afecta el feriado del 15 de junio al calendario de pagos de ANSES?
Al tratarse de una jornada no laborable, los beneficiarios que tengan fecha de cobro para el lunes 15 recibirán sus haberes el día hábil siguiente, generando cambios en las fechas de cobro previstas inicialmente.
Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES en junio
Con el aumento del 2,58%, los montos de las principales prestaciones quedaron definidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima
- Haber actualizado: $403.317,99
- Bono extraordinario: $70.000
- Medio aguinaldo: $201.659
- Total a cobrar: $674.976,99
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Haber actualizado: $322.654,39
- Bono extraordinario: $70.000
- Medio aguinaldo: $161.327
- Total a cobrar: $553.981,59
Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez
- Haber actualizado: $282.322,59
- Bono extraordinario: $70.000
- Medio aguinaldo: $141.161
- Total a cobrar: $493.483,89
Por su parte, los titulares de haberes superiores a la jubilación mínima recibirán un bono proporcional hasta completar el equivalente al haber mínimo más el adicional extraordinario dispuesto para este mes.
Nuevos montos de AUH y asignaciones familiares de ANSES
La actualización de junio también alcanza a las prestaciones destinadas a familias con hijos.
Los nuevos valores son:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $471.915
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $72.474
Beneficiarios ANSES: quiénes cobran aguinaldo en junio
La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará junto con los haberes de junio para jubilados y pensionados del sistema previsional.
En ese sentido, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un aguinaldo de $201.659, que se sumará al haber mensual y al bono extraordinario de $70.000.
Los beneficiarios de la PUAM cobrarán un medio aguinaldo de $161.327, mientras que los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez recibirán $141.161 por este concepto. Todos estos importes serán acreditados según el cronograma oficial dispuesto por ANSES para el mes de junio.
Calendario ANSES junio 2026: cuándo cobro según mi DNI
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de junio
- DNI terminados en 1: 11 de junio
- DNI terminados en 2: 12 de junio
- DNI terminados en 3: 16 de junio
- DNI terminados en 4: 17 de junio
- DNI terminados en 5: 18 de junio
- DNI terminados en 6: 19 de junio
- DNI terminados en 7: 22 de junio
- DNI terminados en 8: 23 de junio
- DNI terminados en 9: 24 de junio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio
Con el aumento, el bono extraordinario y el pago del aguinaldo, junio se presenta como uno de los meses con mayores ingresos para jubilados y pensionados.
No obstante, quienes tengan fecha de cobro cercana al feriado del 15 de junio deberán prestar especial atención al calendario oficial para conocer cuándo se acreditarán efectivamente sus haberes.