Javier Milei realizará una nueva gira internacional en pleno Mundial 2026: la agenda del presidente con vistas a un encuentro con Trump

Participaron 17 delegaciones nacionales. Foto: Prensa Gobierno

El presidente argentino, Javier Milei, afrontará en las próximas semanas una intensa agenda internacional que incluirá escalas en España, Paraguay y Estados Unidos. Los viajes se desarrollarán entre fines de junio y los primeros días de julio, con actividades políticas, económicas y diplomáticas que buscarán reforzar tanto la proyección internacional de su gestión como los vínculos con gobiernos y sectores empresariales.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Milei y su paso por España

La primera parada será Madrid. Milei viajará el 24 de junio a la capital española, donde permanecerá hasta el 27 de ese mes. Durante su estadía participará de una conferencia y mantendrá encuentros con empresarios en la CEU Universidad San Pablo, una institución privada y católica que también prevé distinguir al mandatario con una medalla honorífica.

Será la sexta visita de Milei a España desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023. En viajes anteriores mantuvo reuniones con dirigentes de la derecha española, entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, no registró encuentros oficiales con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI.

La visita a Madrid coincidirá con una jornada políticamente sensible en Argentina, ya que ese mismo día la oposición intentará avanzar en la Cámara de Diputados con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La agenda de Milei en la cumbre del Mercosur

Tras regresar de España, el Presidente volverá a salir del país apenas unos días después. El 30 de junio participará en Asunción de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, un encuentro que tendrá especial relevancia por ser el primero desde la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano y la Unión Europea.

Durante la reunión, el presidente paraguayo Santiago Peña transferirá la presidencia pro témpore del Mercosur a su par uruguayo, Yamandú Orsi. Aunque todavía no se confirmó la lista definitiva de mandatarios asistentes, Milei ya ratificó su presencia.

Milei en Nueva York para el Día de la Independencia de Estados Unidos

La agenda internacional continuará inmediatamente después con un nuevo viaje a Estados Unidos. El mandatario arribará a Nueva York el 4 de julio para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia estadounidense, una fecha a la que el presidente Donald Trump busca otorgar una relevancia especial en el marco de los preparativos por los 250 años de la Declaración de Independencia.

Milei y un nuevo viaje a EEUU. Foto: NA

Según fuentes oficiales, la visita tendrá un fuerte componente político y económico. Milei buscará profundizar su alineamiento con la administración republicana y promover nuevas inversiones hacia Argentina. La gira se extenderá hasta el 7 de julio y marcará el viaje número 18 del Presidente a territorio estadounidense desde el inicio de su mandato.

Pese a coincidir con el desarrollo del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, en la Casa Rosada aseguran que Milei no tiene previsto asistir a partidos del torneo. Su agenda estará concentrada exclusivamente en actividades institucionales, reuniones políticas y encuentros vinculados a la promoción de inversiones y relaciones bilaterales.