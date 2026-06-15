Ni Europa ni Asia: este es el hotel de América Latina que fue premiado como uno de los más hermosos del mundo

El hotel de América Latina que fue premiado como uno de los más hermosos del mundo. Foto: Tulum Boutique Hotel

México volvió a destacarse en la escena global del turismo de lujo y la arquitectura sustentable. El hotel boutique Naboa, ubicado en Tulum, fue incluido en la lista de los hoteles más bellos del mundo elaborada por el Premio Versalles 2026, un prestigioso reconocimiento internacional que distingue proyectos capaces de combinar funcionalidad, innovación y una estrecha relación con su entorno.

La distinción cobra aún más relevancia al tratarse del único representante de América Latina entre las 16 propiedades seleccionadas este año, en una nómina integrada por establecimientos de distintos continentes.

Cuál es el hotel de México distinguido entre los más hermosos del mundo por el Premio Versalles

El Prix Versailles, impulsado anualmente por la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectos, pone el foco en obras que logran equilibrar excelencia estética, identidad cultural y sostenibilidad. Según explicó Jérôme Gouadain, secretario general del certamen, los hoteles elegidos reflejan “un estilo de vida basado en el encanto y la innovación”, sin perder de vista sus raíces locales.

El hotel Naboa fue incluido en la lista de los hoteles más bellos del mundo por el Premio Versalles 2026. Foto: Tulum Boutique Hotel

En este contexto, Naboa se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la edición 2026. El establecimiento apuesta por una propuesta alejada del modelo tradicional de los grandes resorts y ofrece una experiencia centrada en la conexión con el bienestar, diseño sostenible y la naturaleza.

Dónde queda el hotel latinoamericano premiado por su arquitectura y diseño

Oculto entre la vegetación de la Riviera Maya, en Tulum, Naboa fue concebido para integrarse plenamente con el entorno selvático. El complejo toma como inspiración la manera en que se desarrollaban los antiguos asentamientos mayas y evita las grandes estructuras centralizadas.

Oculto entre la vegetación de la Riviera Maya, Naboa fue concebido para integrarse con el entorno selvático. Foto: Tulum Boutique Hotel

El proyecto, desarrollado por Jaque Studio junto con Studio Wenden, distribuye pequeñas edificaciones a lo largo del terreno y logró conservar cerca del 60% de la vegetación original durante la construcción, una decisión que refuerza su compromiso con la preservación del ecosistema local.

Las diez suites del hotel fueron diseñadas para ofrecer una conexión permanente con la naturaleza. Cada una cuenta con terrazas privadas rodeadas de vegetación, duchas exteriores y espacios abiertos que integran el paisaje a la experiencia de alojamiento.

La propuesta también incorpora una fuerte impronta de bienestar. Entre sus actividades se destacan sesiones de yoga, tratamientos y baños de sonido inspirados en tradiciones ancestrales mayas, en línea con la creciente demanda de experiencias de wellness.

Entre sus actividades se destacan sesiones de yoga y baños de sonido inspirados en tradiciones mayas. Foto: Tulum Boutique Hotel

La experiencia se completa con una oferta gastronómica encabezada por el chef Carlos Bordonave en el restaurante LU_LO. Por las noches, el espacio ofrece cenas de tres tiempos y una cuidada propuesta de coctelería desarrollada por Koki Yokoyama, ganador del certamen World Class México 2024.

Cuáles son los hoteles más hermosos del mundo

La selección anual del Premio Versalles reúne a 16 hoteles de distintos continentes que se destacan por su valor arquitectónico, innovación y capacidad para integrarse con el entorno natural y cultural.

Si bien el listado completo incluye propiedades de Europa, Asia, África, Oceanía y América del Norte, la presencia de Naboa sobresale por ser el único establecimiento de América Latina distinguido en la edición 2026.

Con este reconocimiento internacional, el hotel boutique de Tulum no solo consolida a la Riviera Maya como uno de los destinos más innovadores del turismo de alta gama, sino que también posiciona a la arquitectura latinoamericana en el mapa global del diseño contemporáneo.

Los 16 hoteles más hermosos del mundo