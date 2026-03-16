En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Para Piscis, la sintonía con el entorno te permitirá percibir con claridad cuál es tu verdadero propósito y cómo puedes contribuir a un mundo más armonioso.

Salud

Mantente alejado del sedentarismo e integra el ejercicio moderado en tu vida diaria. Una rutina de estiramientos o una caminata te proporcionarán energía renovada.

Dinero

El orden será tu alidado. Clasifica tus documentos importantes y establece un sistema de archivo ordenado para no perder de vista tus metas financieras.

Amor

El entendimiento y el soporte serán necesarios, dedícate a escuchar con atención a los que amas y ofrece tu apoyo incondicional en los momentos de necesidad.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.