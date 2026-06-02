Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Acuario: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 02 de junio de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Acuario para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Acuario, signo de Aire regido por Urano, recibe hoy 02 de junio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Las pruebas que deberás pasar en este período te fortalecerán y estimularán tu capacidad. Buena cosecha. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Acuario en el amor hoy

Olvídate de los triángulos amorosos, herir a otros no está en tus códigos. Situación familiar comprometida.

Salud y energía de Acuario este día 02 de junio de 2026

Atiende tu juego. Si te distraes te harán una zancadilla eficaz. Si alguien en quien confiabas te decepciona, es mejor no insistir.

Horóscopo laboral de Acuario para hoy

Posterga cualquier transacción que pueda definir el rumbo de tu economía. Cuida que las condiciones sean claras.

¿Cuáles son las fechas de Acuario?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Acuario?

Acuario pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Acuario?

Acuario es más compatible con Géminis, Libra, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Acuario?

El número de la suerte de Acuario es el 4.

¿Cómo es la personalidad de Acuario?

Acuario es un signo original, independiente y humanitario.

Acuariohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Nota Más leídas

  1. Horóscopo:cuáles son los signos del zodiaco que tienden a traicionar si se sienten heridos o amenazados

    Horóscopo: cuáles son los signos del zodiaco que tienden a traicionar si se sienten heridos o amenazados
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Renunció Néstor Lamboglia al ente que regula el gas y la electricidad tras menos de un mes en el cargo:quién lo reemplazará

Renunció Néstor Lamboglia al ente que regula el gas y la electricidad tras menos de un mes en el cargo: quién lo reemplazará

Causa ARSAT:el juez debe definir si cita a indagatoria a los demás ex funcionarios involucrados

Javier Milei pidió “defender” a Israel en medio de la tensión en Medio Oriente:“Es el bastión de Occidente”

Tras los cambios de la Reforma Laboral:cómo es el recibo de sueldo que deberán usar ahora los empleadores

Economía

Cuenta DNI:una por una, todas las promociones y los descuentos para junio 2026

Cuenta DNI: una por una, todas las promociones y los descuentos para junio 2026

Alivio fiscal:la recaudación subió en mayo 1,7% y cortó nueve meses seguidos de caída

Con el aumento de junio 2026, el saldo negativo de la SUBE alcanza para un solo boleto en colectivo y trenes, y no cubre ni un viaje en subte

Calendario de pagos ANSES en junio 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0

Internacionales

Canadá desafía a Estados Unidos con el rascacielos residencial más alto de Norteamérica:tendrá 106 pisos y 352 metros de altura

Canadá desafía a Estados Unidos con el rascacielos residencial más alto de Norteamérica: tendrá 106 pisos y 352 metros de altura

Quién es Francisca Caces Arias, la primera mujer piloto de F-16 que hizo historia en Sudamérica

Netanyahu le respondió a Trump y anunció que Israel seguirá actuando en el sur de Líbano “como estaba planeado”

El megaproyecto ferroviario más grande de Sudamérica:China le entregó trenes eléctricos para transformar una ciudad clave