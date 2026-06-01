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Cuenta DNI: una por una, todas las promociones y los descuentos para junio 2026

La magnitud del ahorro potencial refleja el rol creciente de la billetera virtual de Banco Provincia como herramienta de política económica a nivel provincial. Además, es un mecanismo de contención para millones de usuarios que buscan optimizar sus gastos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 06:56
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Cuenta DNI renovó sus promociones para junio 2026.
Cuenta DNI renovó sus promociones para junio 2026. Foto: Freepik.
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Con el inicio de junio, el Banco Provincia activó una nueva batería de beneficios para los más de 10 millones de usuarios de Cuenta DNI, su billetera virtual, consolidando una política que busca sostener el consumo en un contexto económico desafiante. El esquema mantiene los descuentos en rubros clave, al tiempo que incorpora mejoras en los topes de reintegro y nuevas promociones específicas.

Entre las novedades del mes se destaca una promoción orientada a la compra de garrafas, un gasto sensible para muchos hogares, especialmente en zonas donde no llega la red de gas natural. Este beneficio se suma a los ya tradicionales descuentos en alimentos y consumos cotidianos, que continúan siendo el eje central de la estrategia del banco.

Uno de los cambios más relevantes es el incremento en el tope de reintegro para compras en comercios de barrio. Este beneficio, uno de los más utilizados por los usuarios, aumentó en $1.000 y pasó a tener un límite semanal de $6.000 por persona. La medida apunta a reforzar el consumo en pequeños negocios y, al mismo tiempo, mejorar el alivio en el gasto cotidiano de las familias.

El esquema mantiene los descuentos en rubros clave e incorpora mejoras en los topes de reintegro. Foto: Cuenta DNI

En paralelo, se mantiene un incentivo adicional para jubilados y jubiladas: un 5% de descuento extra en las compras realizadas en supermercados. Además, este beneficio complementario cuenta con un tope adicional de hasta $5.000 por persona, lo que lo convierte en una herramienta significativa para reforzar el poder adquisitivo de un segmento particularmente afectado por la inflación.

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Cuáles son las promociones de Cuenta DNI para junio 2026

Comercios de cercanía

  • Incluye carnicerías. Tiene 20% de descuento de lunes a viernes y el nuevo tope es de $6.000 por semana, el cual se alcanza con $30.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses

  • Cuenta con el 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Se llega con $15.000 en consumos.

Nuevo beneficio en garrafas

  • Incorpora el 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 por mes que se alcanza con $45.000 en consumos.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

  • Aporta el 40% de descuento todos los días y un tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

Gastronomía

  • Tiene 25% de descuento los sábados y domingos con tope de $8.000 por semana, el cual se logra con $32.000 en consumos.

Full YPF

  • El 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos es solo para gastronomía, no aplica a la compra de combustibles. Además, tiene un tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

Marcas destacadas

  • Ofrece un 30% de descuento cada día con un tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

Librerías de texto

  • Tiene el 10% de descuento los lunes y martes y no cuenta con tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

  • También tiene el 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto)

  • Es hasta tres cuotas sin interés en comercios que no pertenecen al rubro alimentos.

Con Cuenta DNI, el ahorro mensual puede superar los $170.000

Según estimaciones del propio Banco Provincia, un usuario que logre aprovechar el conjunto de beneficios disponibles durante junio puede alcanzar un ahorro mensual superior a los $170.000. Sin embargo, esta cifra podría ser mayor si se consideran promociones sin tope de reintegro, como las que se aplican en ciertos rubros o algunas campañas puntuales en supermercados.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia
Un usuario que logre aprovechar el conjunto de beneficios durante junio puede ahorrar hasta $170.000. Foto: Cuenta DNI

La magnitud del ahorro potencial refleja el rol creciente de Cuenta DNI como herramienta de política económica a nivel provincial. En un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo, estas promociones funcionan no solo como incentivo al consumo, sino como un mecanismo de contención para millones de usuarios que buscan optimizar sus gastos mensuales.

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Cristian Daniel Avila
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